Μήνυμα Αραγτσί: Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη

Μήνυμα προς τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» της Τεχεράνης.

Μάλιστα, πρόσθεσε σημειώνοντας πως οι επιθέσεις αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον κρατών στον Κόλπο θα συνεχιστούν «για όσο καιρό απαιτείται».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν από την πλευρά τους, ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ.

«Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.