Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν τόνισαν μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα» (στη φωτογραφία αρχείου του Tasnim News Agency via Reuters, επάνω, αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης, με την ισραηλινή σημαία ζωγραφισμένη στις μπότες του).

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ.

«Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», τόνισε.

Επισήμανε ότι «για να ξεφύγει από την πίεση του πολέμου και να τερματίσει την απελπισία των αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή», ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει ψευδώς διακηρύξει το τέλος της εξουσίας των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Και επανέλαβε την προειδοποίησή τους ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του ιρανικού πληθυσμού και των υποδομών, θα εμποδίσουν «την εξαγωγή ακόμη και ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό μέρος και τους εταίρους του».

«Θα τελειώσει αρκετά σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει χθες Δευτέρα την πεποίθησή του πως ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει αρκετά σύντομα», μιλώντας σε εκδήλωση στο Μαϊάμι.

«Θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελειώσει. Και θα τελειώσει αρκετά σύντομα», τόνισε.

«Εχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Προχωράμε πιο αποφασισμένοι από ποτέ για να πετύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα», είπε.