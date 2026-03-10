Επιστρέφει στο Ιράν η γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου – Αναφορές για ομηρεία των οικογενειών τους
Το δρόμο της επιστροφής στο Ιράν πήρε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών που συμμετείχε στο Ασιατικό Κύπελλο Εθνών Ποδοσφαίρου, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της.
Το ταξίδι της εθνικής γυναικών του Ιράν έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς η συμμετοχή της ομάδας συνέπεσε με τις συγκρούσεις του Ιράν με Ισραήλ και ΗΠΑ, με τις δύο χώρες να επιθυμούν την πτώση του καθεστώτος, προχωρώντας στη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ.
Μάλιστα, η απόφαση των μελών της εθνικής να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν την πρώτη αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα. Οι 11 παίκτριες που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και οι υπόλοιπες που παρέμεναν στον πάγκο της ομάδας, στάθηκαν ανέκφραστες κοιτάζοντας ευθεία.
🚨🇮🇷The Iranian women’s national football team just refused to sing the Islamic Regime’s anthem.
They did it tonight at the opening match of the Asian Cup with the entire world watching.
Massively powerful statement!pic.twitter.com/ENSSXYeRdq https://t.co/nOEdlWUVDv
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 3, 2026
Ζήτησαν βοήθεια από τις Αρχές
Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι 5 μέλη της αποστολής ζήτησαν βίζα από τις Αρχές της Αυστραλίας για να παραμείνουν εκεί, όπως διαπιστώθηκε τελικά, συνολικά 7 αθλήτριες και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας έλαβαν άσυλο.
Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W
— Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026
Οι υπόλοιπες αθλήτριες πήραν το δρόμο της επιστροφής, αν και αρκετές οργανώσεις είχαν ζητήσει από τις Αρχές να μην το επιτρέψουν λόγω των κινδύνων για τη ζωή των αθλητριών.
Είχαν απειληθεί;
Σύμφωνα με καταγγελίες, οι ποδοσφαιρίστριες λάμβαναν τις τελευταίες ημέρες μεγάλες πιέσεις για να επιστρέψουν στο Ιράν, μετά την πράξη αντίστασης προς το καθεστώς στην πρεμιέρα του Ασιατικού Κυπέλλου Εθνών Ποδοσφαίρου γυναικών.
Μάλιστα, στο πλαίσιο των πιέσεων που δέχονταν και ενώ βρίσκονταν υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο στο Μπρίσμπεϊν με αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας να τις επιβλέπουν σε μόνιμη βάση, ένα μέλος της ομάδας φέρεται να απάντησε σε μήνυμα του συλλόγου και να ισχυρίστηκε ότι «έχουν πάρει ομήρους όλες τις οικογένειές μας», ανέφερε η εφημερίδα The Australian.
Από την πλευρά του ιρανικού καθεστώτος, το μόνο μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών ήταν ότι περιμένουν τις αθλήτριες με «ανοιχτές αγκάλες», συνοδεύοντάς το με τη φωτογραφία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών να χαιρετά στρατιωτικά πριν από έναν αγώνα.
«Σφαγίασαν περισσότερες από 165 αθώες Ιρανές μαθήτριες σε μια διπλή επίθεση με Tomahawk στην πόλη Μινάμπ και τώρα θέλουν να πάρουν ομήρους τις αθλήτριές μας στο όνομα της «σωτηρίας» τους;
Το θράσος και η υποκρισία είναι συγκλονιστικά. Προς την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: μην ανησυχείτε—το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Ελάτε σπίτι», έγραψε ο επικεφαλής του κέντρου διπλωματίας του Ιράν στο X.
They slaughtered more than 165 innocent Iranian schoolgirls in a double-tap Tomahawk attack in the city of Minab, and now they want to take our athletes hostage in the name of “saving” them?
The audacity and hypocrisy are staggering.
To Iran’s Women’s football team: don’t… pic.twitter.com/MhO3VRf2cY
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 10, 2026
