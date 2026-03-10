newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Επιστρέφει στο Ιράν η γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου – Αναφορές για ομηρεία των οικογενειών τους
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 18:31

Επιστρέφει στο Ιράν η γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου – Αναφορές για ομηρεία των οικογενειών τους

Τουλάχιστον πέντε μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών έλαβαν άσυλο από την Αυστραλία -

Σύνταξη
Spotlight

Το δρόμο της επιστροφής στο Ιράν πήρε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών που συμμετείχε στο Ασιατικό Κύπελλο Εθνών Ποδοσφαίρου, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της.

Το ταξίδι της εθνικής γυναικών του Ιράν έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς η συμμετοχή της ομάδας συνέπεσε με τις συγκρούσεις του Ιράν με Ισραήλ και ΗΠΑ, με τις δύο χώρες να επιθυμούν την πτώση του καθεστώτος, προχωρώντας στη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ.

Μάλιστα, η απόφαση των μελών της εθνικής να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν την πρώτη αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα. Οι 11 παίκτριες που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και οι υπόλοιπες που παρέμεναν στον πάγκο της ομάδας, στάθηκαν ανέκφραστες κοιτάζοντας ευθεία.

Ζήτησαν βοήθεια από τις Αρχές

Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι 5 μέλη της αποστολής ζήτησαν βίζα από τις Αρχές της Αυστραλίας για να παραμείνουν εκεί, όπως διαπιστώθηκε τελικά, συνολικά 7 αθλήτριες και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας έλαβαν άσυλο.


Οι υπόλοιπες αθλήτριες πήραν το δρόμο της επιστροφής, αν και αρκετές οργανώσεις είχαν ζητήσει από τις Αρχές να μην το επιτρέψουν λόγω των κινδύνων για τη ζωή των αθλητριών.

Δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν την επιστροφή της εθνικής γυναικών του Ιράν.

Είχαν απειληθεί;

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι ποδοσφαιρίστριες λάμβαναν τις τελευταίες ημέρες μεγάλες πιέσεις για να επιστρέψουν στο Ιράν, μετά την πράξη αντίστασης προς το καθεστώς στην πρεμιέρα του Ασιατικού Κυπέλλου Εθνών Ποδοσφαίρου γυναικών.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των πιέσεων που δέχονταν και ενώ βρίσκονταν υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο στο Μπρίσμπεϊν με αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας να τις επιβλέπουν σε μόνιμη βάση, ένα μέλος της ομάδας φέρεται να απάντησε σε μήνυμα του συλλόγου και να ισχυρίστηκε ότι «έχουν πάρει ομήρους όλες τις οικογένειές μας», ανέφερε η εφημερίδα The Australian.

Από την πλευρά του ιρανικού καθεστώτος, το μόνο μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών ήταν ότι περιμένουν τις αθλήτριες με «ανοιχτές αγκάλες», συνοδεύοντάς το με τη φωτογραφία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών να χαιρετά στρατιωτικά πριν από έναν αγώνα.

«Σφαγίασαν περισσότερες από 165 αθώες Ιρανές μαθήτριες σε μια διπλή επίθεση με Tomahawk στην πόλη Μινάμπ και τώρα θέλουν να πάρουν ομήρους τις αθλήτριές μας στο όνομα της «σωτηρίας» τους;

Το θράσος και η υποκρισία είναι συγκλονιστικά. Προς την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν: μην ανησυχείτε—το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Ελάτε σπίτι», έγραψε ο επικεφαλής του κέντρου διπλωματίας του Ιράν στο X.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε ανοδικά με οδηγό το +5,9% των τραπεζών

Κόσμος
Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Ιράν: Εμείς θα καθορίσουμε τη διάρκεια του πολέμου – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ
Κόσμος 10.03.26

Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Ντόμινο δυστοπίας 10.03.26

Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 10.03.26

Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, λόγω της ανάγκης για παραγωγή οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σύνταξη
Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Ο κ. Βορίδης ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά

Σύνταξη
Ιωάννινα: 29χρονος παρίστανε τον μοναχό και ζητούσε χρήματα από πιστούς – Είχε και εξοπλισμό αστυνομικού
Ελλάδα 10.03.26

«Ψευτοκαλόγερος» έκανε εράνους και αποσπούσε χρήματα από πιστούς - Στο σπίτι του βρέθηκε και εξοπλισμός αστυνομικού

Η αστυνομία εντόπισε τον 29χρονο μετά από καταγγελία της Μητρόπολης Ιωαννίνων - Στο σπίτι του βρέθηκαν και αντικείμενα που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται αν ο δράστης παρίστανε και τον αστυνομικό

Σύνταξη
Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Κατήφορος της διαιτησίας και με ξένους διαιτητές

Επί εποχής Λανουά προστέθηκε ένα ακόμη πρόβλημα στη διαιτησία που έχει να κάνει με τα φάλτσα των ξένων. Έτσι ο Γάλλος έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο κίνδυνος ενόψει των πλέι οφ

Βάιος Μπαλάφας
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Πλήρης αποθέωση για τον Ολυμπιακό από μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα, η οποία κάνει αναφορά στη θρυλική ερυθρόλευκη ιστορία και την απόλυτη κυριαρχία επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ
Κόσμος 10.03.26

Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
