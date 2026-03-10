ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…
Οι ηγέτες των δύο ισχυρότερων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαφωνούν δημοσίως σχετικά με τη νομιμότητα του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδράσει η ΕΕ.
Ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν διαφωνούν έντονα για τον πόλεμο με το Ιράν
«Είναι προς το συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος παραμένει βασισμένος σε κανόνες και συνεργατικός», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ομιλία του προς τους 145 πρεσβευτές της ΕΕ την Τρίτη (10/03) κόντρα στις δηλώσεις που είχε κάνει μία ημέρα νωρίτερα η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο ίδιο συνέδριο.
Ακολουθώντας την γραμμή του… κόμματος
Τη Δευτέρα (09/03), γράφει η euractiv, η φον ντερ Λάιεν προέτρεψε την ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στη νέα εποχή γεωπολιτικών αντιπαλοτήτων και δήλωσε ότι η συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα του πολέμου στο Ιράν «εν μέρει χάνει το νόημα της», προκαλώντας αντιδράσεις καθώς υπονόησε ότι η «παλιά παγκόσμια τάξη πραγμάτων», όπως την αποκάλεσε, έχει ουσιαστικά καταργηθεί.
Ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν έχουν, μέχρι τώρα, έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβάλλουν την ενότητα. Οι δύο ηγέτες εξέδωσαν επίσης μια σύντομη κοινή δήλωση για το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, μετά τις πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καλώντας «όλα τα μέρη» να «σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο».
Από τότε όμως, οι θέσεις τους έχουν απομακρυνθεί, εν μέρει. Η φον ντερ Λάιεν έχει σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει τον τόνο της ρεαλπολιτίκ των κεντροδεξιών συμμάχων της.
Ο Κόστα, αντίθετα, έχει υιοθετήσει μια στάση πιο κοντά σε εκείνη του συναδέλφου του σοσιαλιστή στην Ισπανία, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για τις σοβαρές συνέπειες της εγκατάλειψης του κράτους δικαίου σε όλο τον κόσμο.
