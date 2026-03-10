Ο Μαρτσίνιακ στο Παναθηναϊκός – Μπέτις

Ο Πολωνός ελίτ διαιτητής Σιμόν Μαρτσίνιακ θα σφυρίξει στο πρώτο ματς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρτσίνιακ είναι ένας πολύπειρος διαιτητής και είχε σφυρίξει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 και τον τελικό του Champions League το 2023.

Ακόμη, ο Μαρτσίνιακ είχε διαιτητεύσει και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας την περυσινή σεζόν.

Στο Παναθηναϊκός – Μπέτις, τον Μαρτσίνιακ θα πλαισιώσουν οι ο Τόμας Λίστκιεβιτς και ο Άνταμ Κούπσικ, οι οποίοι θα είναι βοηθοί του, στο VAR ορίστηκε Tζάρεντ Γκίλετ επικεφαλής και AVAR ο Ματ Ντάνοχιου, ενώ τέταρτος θα είναι ο Πάβελ Ρατσκόβσκι.