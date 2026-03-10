Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Αποθέωση για τον Ολυμπιακό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και από τη Γαλλία. Ανήμερα των 101ων γενεθλίων του συλλόγου, η μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα Foot Mercato, αφιέρωσε λίγες λέξεις για τους «ερυθρόλευκους» και τον ηγέτη του συλλόγου, με αναφορές στα σπουδαία επιτεύγματά τους.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων για τον «πιο πετυχημένο ελληνικό σύλλογο», οι Πειραιώτες έγιναν από τα πρώτα τους χρόνια στο ποδόσφαιρο η Νο1 δύναμη στην Ελλάδα, ενώ επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη, εδραίωσαν την κυριαρχία τους και «άλλαξαν σελίδα, κατακτώντας το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τον θρίαμβο του Europa Conference League».

Παράλληλα, αναφορά γίνεται και στο ιστορικό επίτευγμα του προέδρου του Ολυμπιακού με τους 19 τίτλους, έχοντας περάσει έτσι στην κορυφή, όχι μόνο της ερυθρόλευκης ιστορίας, αλλά ολόκληρης της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

* η κεντρική φωτογραφία στο θέμα των Γάλλων.

Αναλυτικά, το κείμενο του Foot Μercato:

«Ο Ολυμπιακός γιορτάζει την 101η επέτειο από την ίδρυσή του σήμερα, φτάνοντας έτσι σε ακόμη ένα ορόσημο στην ιστορία του πιο πετυχημένου ελληνικού συλλόγου. Έχοντας ιδρυθεί το 1925 στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός έγινε αμέσως η κορυφαία δύναμη στην Ελλάδα, έχοντας μια πλούσια ιστορία γεμάτη ρεκόρ. Υπό την προεδρία του Ευάγγελου Μαρινάκη, ο σύλλογος εδραίωσε την κυριαρχία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας κατακτήσει 19 τίτλους, κάτι που κάνει τον κ. Μαρινάκη τον πιο πετυχημένο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας.

Είναι δύσκολο να εντοπιστεί η κορυφαία ανάμνηση επί προεδρίας του, ωστόσο η σεζόν 2023-24 ήταν αυτή που σημάδεψε τον σύλλογο και του άλλαξε σελίδα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τον θρίαμβο του Europa Conference League, ενώ η ομάδα Νέων του συλλόγου κατέκτησε το Youth League την ίδια χρονιά. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που συνέβη κάτι τέτοιο, αφού ποτέ ξανά κατά το παρελθόν ένας σύλλογος δεν κατέκτησε δύο μεγάλες διοργανώσεις της UEFA την ίδια χρονιά, σε επαγγελματικό επίπεδο και επίπεδο Ακαδημιών».