Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Την στάση της χώρας μας προς την Κύπρο σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την αρχή, είχε πει «ότι έπρεπε να πάμε στην Κύπρο και καλώς πήγαμε. Πρέπει όμως η Νέα Δημοκρατία, όταν έρχεται και προσπαθεί να δείξει ότι όλο αυτό είναι ένα έργο δικό της, να τιμάει και την πορεία της χώρας διαχρονικά», επισήμανε και υπενθύμισε ότι «όλα αυτά που σήμερα συμβαίνουν, δεν είναι δεδομένα, έχουν χτιστεί πάνω σε μια εθνική στρατηγική όλων των κυβερνήσεων, αλλά πρωτίστως του ΠΑΣΟΚ, με το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Δεν ήμασταν εμείς η παράταξη του δόγματος ‘η Κύπρος κείται μακράν’», τόνισε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως «είναι ευτυχές ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει μια άλλη στάση και, χάρη στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, η Κύπρος σήμερα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέχεται τη συνδρομή αυτής».

Ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε ως κρίσιμο το ζήτημα του να βάλει ο πρωθυπουργός στο τραπέζι των συζητήσεων του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη στάση και τις επικίνδυνες πρακτικές της Τουρκίας.

«Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υπάρξει μια δριμεία κριτική στα συμπεράσματα από όλη την Ευρώπη, αυτής της παράνομης πρακτικής της Τουρκίας. Σήμερα, η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ενισχύοντας τον στρατό κατοχής. Δεν βοηθάει την Κύπρο. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί. Περιμένουμε λοιπόν τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», υπογράμμισε, μιλώτας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Η κυβέρνηση επιτρέπει, στην ουσία, τη μείωση των συντάξεων»

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να δοκιμάζει τα όρια των Ελλήνων πολιτών και «την αισχροκέρδεια να τους χτυπά την πόρτα στο βωμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή», ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε τη διαχείριση της κυβέρνησης ως «αποτυχημένη. Όπως ανέφερε, «ο πρωθυπουργός, την Κυριακή στην ανάρτησή του, είπε το, κατά τη γνώμη μου, ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, ότι ‘θα καταφέρουμε να κατανικήσουμε και τις νέες προκλήσεις, με την ίδια συνέπεια που νικήσαμε και τις προηγούμενες’. Όλοι ξέρουμε ότι η χώρα μας έχει αποτύχει σε αυτό τον τομέα. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς ζει σε εικονική πραγματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, δε, ότι «είμαστε πέμπτη χώρα με τον πιο υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης το διάστημα αυτό, το 2025. Έχουμε από τους πιο υψηλούς ΦΠΑ. Άρα, έχουμε πάρα πολλές επιβαρύνσεις. Και είμαστε η χώρα που έχει υπερπλεονάσματα, άρα προφανώς υπάρχει ο χώρος, ο δημοσιονομικός, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων από πλευράς της κυβέρνησης».

«Η κυβέρνηση, για παράδειγμα, έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα funds με εξήντα χιλιάδες πλειστηριασμούς το χρόνο ενώ εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, λέμε για προστασία της α’ κατοικίας,», σημείωσε, επίσης, ενώ τόνισε πως «η κυβέρνηση επιτρέπει, στην ουσία, τη μείωση των συντάξεων, αφού η αύξησή τους είναι μικρότερη από τον πληθωρισμό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει νέο ΕΚΑΣ και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αποπνέει μια αξιοπιστία»

Παράλληλα, κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι «απέτυχε και στο στεγαστικό ζήτημα», αντιπαραβάλλοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο «αναφέρει ολόκληρο σχεδιασμό που περιλαμβάνει την προσφορά κοινωνικών κατοικιών – δεν γίνεται μόνο με επιδοτήσεις να λυθεί αυτό το πρόβλημα».

«Η ελληνική κοινωνία με το ΠΑΣΟΚ ξαναείδε τη δυνατότητα φθηνής στέγης, θα το εγγυηθούμε ξανά. Θα το κάνουμε όπως το έκαναν και άλλες χώρες. Δεν είμαστε μάγοι. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεν έκανε χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης για να λύσει το στεγαστικό, παρά το έδωσε σε κολλητούς. Αυτή είναι η κεντρική διαχωριστική γραμμή, οι προτεραιότητες που υπάρχουν», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς, τέλος, για τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα και το πολιτικό διακύβευμα, επισήμανε πως «όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αντιπαραθετικά προγράμματα είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αποπνέει μια αξιοπιστία. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα για τα εθνικά θέματα και την κοινωνία, ένα πρόγραμμα πολύ διαφορετικό από εκείνο της κυβέρνησης».