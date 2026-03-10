Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στο Ηράκλειο όταν όχημα κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος, αφού παρέσυρε μια γυναίκα.

Το απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στην οδό Έβανς.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και πριν καταλήξει στην βιτρίνα του καταστήματος, παρέσυρε μια 27χρονη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία και να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Να σημειωθεί ότι η κοπέλα τραυματίστηκε στο ισχίο.

Ζημιές υπέστη και η βιτρίνα του καταστήματος.