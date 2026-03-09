newspaper
Πότε ένας πόλεμος ονομάζεται παγκόσμιος – Ποια είναι τα βασικά κριτήρια
Κόσμος 09 Μαρτίου 2026, 18:55

Πότε ένας πόλεμος ονομάζεται παγκόσμιος – Ποια είναι τα βασικά κριτήρια

Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο Παγκόσμιο Πόλεμο;

Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Η αρχαιοελληνική συνταγή για καλή ζωή

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αυξανόμενη ένταση μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα ερώτημα που  σε περιόδους διεθνών κρίσεων: Μήπως βρίσκεται η ανθρωπότητα πιο κοντά σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Μάλιστα, μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και τα χτυπήματα από το Ιράν σε τρίτες χώρες, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε όλο τον κόσμο, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης, με τη συμμετοχή και άλλων δυνάμεων.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση έχουν ενισχύσει την αλληλεξάρτηση των κρατών, οι πολεμικές συγκρούσεις μπορούν να αποκτήσουν γρήγορα μεγαλύτερη κλίμακα και να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πότε όμως μια σύρραξη παύει να θεωρείται περιφερειακή και χαρακτηρίζεται «παγκόσμια»;

Ποια είναι τα βασικά κριτήρια ενός παγκόσμιου πολέμου

Σύμφωνα με ιστορικούς και ειδικούς στις διεθνείς σχέσεις, για να χαρακτηριστεί μια σύγκρουση ως παγκόσμιος πόλεμος πρέπει να πληρούνται ορισμένα βασικά κριτήρια.

Το πρώτο αφορά τη συμμετοχή πολλών κρατών από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Μια τοπική ή περιφερειακή σύγκρουση δεν αρκεί· απαιτείται η εμπλοκή χωρών από περισσότερες ηπείρους.

Το δεύτερο σχετίζεται με τη γεωγραφική έκταση των πολεμικών επιχειρήσεων. Όταν οι συγκρούσεις διεξάγονται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, και σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, ο πόλεμος αποκτά παγκόσμιο χαρακτήρα.

Το τρίτο στοιχείο είναι η συμμετοχή μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες διαθέτουν ισχυρές στρατιωτικές δυνατότητες, προηγμένη τεχνολογία και εκτεταμένα δίκτυα συμμαχιών. Η εμπλοκή τους συνήθως καθορίζει τόσο την κλίμακα όσο και τις επιπτώσεις μιας σύγκρουσης.

Μέχρι σήμερα, η παγκόσμια ιστορία έχει καταγράψει δύο πολέμους που πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά: τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914–1918) και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939–1945).

Αρχικά ως «Μεγάλος Πόλεμος»

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ονομάστηκε άμεσα έτσι, αλλά όποια αναφορά σε αυτές τις συγκρούσεις γινόταν ως «Μεγάλος Πόλεμος». Ίσως γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρξουν συγκρούσεις αντίστοιχης κλίμακας, μέχρι το 1939, όταν ξέσπασε ο επόμενος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Economy
Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για επίθεση του Ιράν

Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για επίθεση του Ιράν

Τουρκία: Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα
Κόσμος 09.03.26

Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, λέει η Άγκυρα

Αυτός είναι ο δεύτερος πύραυλος που η Τουρκία λέει ότι εκτοξεύτηκε προς το έδαφός της από το Ιράν, ενώ το Σάββατο είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο μυστηριώδης νέος ηγέτης του Ιράν και γιατί η επιλογή του δεν προμηνύει καλά νέα για την ειρήνη

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φαινεται να είναι επιλογή συνέχειας της εξουσίας στο Ιράν - Μια φιγούρα με επιρροή στα παρασκήνια της εξουσίας που αποτελεί μυστήριο ακόμη και εντός του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
Κόσμος 09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
Απουσία ελέγχων 09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Ένταση στη Μέση Ανατολή 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Σοκαριστικά βίντεο 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν 5 ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν από φανατικούς ισλαμιστές στη χώρα, πέντε εξ αυτών φέρονται να ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.03.26

«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι υποστήριξε πως ο Λαπόρτα δεν επέτρεψε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να περνά στην αντεπίθεση αφήνοντας αιχμές για την προπονητική αξία του πρώτου.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 09.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
Ελλάδα 09.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά

Σύνταξη
Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 09.03.26

Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Σύνταξη
Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Μπάσκετ 09.03.26

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09.03.26

Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου
Οικονομικές Ειδήσεις 09.03.26

Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ είναι η Νορβηγία μέσω αγωγών και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύνταξη
