Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 08:23
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διατροφή: Πώς επηρεάζουν τα αυγά την καρδιά μας;
Έρευνα 09 Μαρτίου 2026, 06:30

Διατροφή: Πώς επηρεάζουν τα αυγά την καρδιά μας;

Μια νέα επιστημονική μελέτη, έρχεται να επανεξετάσει τα δεδομένα στη σχέση «αυγά και καρδιά».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Το αυγό είναι εξαιρετικά δημοφιλές και αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες και βασικές τροφές παγκοσμίως. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο μέσος όρος κατανάλωσης υπολογίζεται γύρω στα 160-200 αυγά ανά άτομο ετησίως, ενώ σε χώρες όπως το Μεξικό και η Ιαπωνία η κατανάλωση ξεπερνά τα 300 αυγά ανά άτομο το χρόνο.

Η σχέση μεταξύ αυγών και καρδιαγγειακής υγείας έχει αναθεωρηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παλαιότερα (δεκαετίες ’80-’90) θεωρούνταν επικίνδυνα λόγω της χοληστερόλης. Τώρα, νέα εκτενής επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Journal of Poultry Science έρχεται να επανεξετάσει αυτή την αφήγηση.

Συγκεντρώνοντας δεδομένα από κλινικές δοκιμές, μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες και πληθυσμιακές αναλύσεις από 142 χώρες, επιχειρεί να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα: πώς επηρεάζουν τα αυγά στην καρδιά; Η συνολική εικόνα είναι πιο καθησυχαστική απ’ όσο πολλοί περίμεναν. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η μέτρια κατανάλωση αυγών δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Το παράδοξο της Ιαπωνίας

Οι Ιάπωνες καταναλώνουν αυγά σχεδόν στη διπλάσια συχνότητα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ωστόσο η χώρα συγκαταλέγεται διαχρονικά σε εκείνες με τα χαμηλότερα ποσοστά ισχαιμικής καρδιοπάθειας.

Φυσικά, οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών δείχνουν συσχετίσεις και όχι αιτιότητα. Διατροφικά πρότυπα, φυσική δραστηριότητα, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και γενετικοί παράγοντες διαφέρουν σημαντικά. Ωστόσο, το παράδειγμα αυτό υπενθυμίζει ότι τα τρόφιμα εντάσσονται σε ευρύτερα διατροφικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες που ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή, η κατανάλωση έως ενός αυγού την ημέρα δεν φαίνεται να αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σε ορισμένους πληθυσμούς, ιδίως σε ασιατικά διατροφικά πρότυπα, μπορεί να συνδέεται ακόμη και με χαμηλότερο κίνδυνο. Η καρδιαγγειακή υγεία δεν καθορίζεται από ένα μεμονωμένο τρόφιμο, αλλά από το συνολικό διατροφικό μοτίβο, τον τρόπο ζωής και τους ατομικούς παράγοντες κινδύνου.

Τι συμβαίνει με την χοληστερόλη και την καρδιά;

Ο φόβος γύρω από τα αυγά εστιάζει στη διατροφική χοληστερόλη. Η παλαιότερη λογική ήταν απλή: περισσότερη χοληστερόλη στη διατροφή σημαίνει περισσότερη χοληστερόλη στο αίμα, άρα μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αρτηρίες και την καρδιά.

Η βιολογία, όμως, είναι πιο σύνθετη.

Μετα-ανάλυση 28 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών έδειξε ότι η αυξημένη κατανάλωση αυγών οδηγεί σε μικρές αυξήσεις της ολικής χοληστερόλης και της LDL («κακής»), αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και την HDL («καλή»). Το κρίσιμο κλινικό μέγεθος — ο λόγος LDL/HDL — παραμένει ουσιαστικά σταθερός.

Η εκτιμώμενη αύξηση της ολικής χοληστερόλης αντιστοιχεί περίπου σε 2–3% ανά αυγό, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από την επίδραση που έχουν τα κορεσμένα λιπαρά του κόκκινου κρέατος και του βουτύρου.

Ένας λόγος για τη σχετικά ήπια επίδραση είναι ότι ο οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς ανατροφοδότησης: όταν αυξάνεται η πρόσληψη χοληστερόλης από τη διατροφή, το ήπαρ συχνά μειώνει την ενδογενή παραγωγή της.

Ο κρόκος του αυγού περιέχει δύο αντιοξειδωτικά καροτενοειδή που συμβάλλουν στην προστασία της LDL από οξείδωση. Η οξειδωμένη LDL είναι πιο πιθανό να συμβάλει στη δημιουργία αθηρωματικών πλακών.

Μικρές παρεμβατικές μελέτες σε ιαπωνικό πληθυσμό έδειξαν ότι η κατανάλωση ενός αυγού ημερησίως για τέσσερις εβδομάδες αύξησε την HDL και βελτίωσε δείκτες οξειδωτικής βλάβης της LDL, χωρίς σημαντική άνοδο της ολικής ή της LDL χοληστερόλης σε άτομα με ήπια υπερχοληστερολαιμία.

Τα δείγματα ήταν μικρά και η διάρκεια σύντομη, επομένως τα ευρήματα είναι ενδεικτικά. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι ο κρόκος περιέχει και προστατευτικά συστατικά.

Τι δείχνουν οι αρτηρίες;

Πέρα από τις αιματολογικές εξετάσεις, μελέτη στο Journal of Nutritional Science and Vitaminology αξιολόγησε 795 Ιάπωνες ασθενείς που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία. Μετά από προσαρμογή για παράγοντες όπως ηλικία, κάπνισμα και διαβήτη, δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης αυγών και στεφανιαίας νόσου.

Σε υποομάδα ασθενών που δεν λάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή, η κατανάλωση 3–4 αυγών την εβδομάδα συσχετίστηκε με χαμηλότερη πιθανότητα πολυαγγειακής νόσου σε σύγκριση με κατανάλωση κάτω των 3 αυγών. Δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχο όφελος σε κατανάλωση ενός ή περισσότερων αυγών ημερησίως.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Cooking
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 07:35

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλί Ανσάρι: «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο»
Μέση Ανατολή 09.03.26

«Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν

Πώς κρίνει τη στρατηγική των αντιμαχόμενων πλευρών και τι προβλέπει για τον πόλεμο ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ιράν και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιρανικών Σπουδών στο St Andrews της Σκωτίας

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ
Εντείνεται η αβεβαιότητα 09.03.26

Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ

Στο επίκεντρο του Eurogroup το ενεργειακό κόστος και τα «απόνερα» της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα σενάρια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϋπολογισμό

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 6 νεκροί σε νέα επιδρομή των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Ειρηνικός Ωκεανός 09.03.26

Νέες δολοφονίες των ΗΠΑ σε επίθεση κατά ταχύπλοου

Οι ΗΠΑ εκτέλεσαν έξι άτομα σε νέα επιδρομή που εξαπέλυσαν εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 150 από την έναρξη των επιχειρήσεων του είδους.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο