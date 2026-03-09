newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα – Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026, 00:01

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα – Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ποια ονόματα έχουν γιορτή και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 9 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Σεβάστεια.

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες ήταν Ρωμαίοι στρατιώτες που υπηρέτησαν στο επίλεκτο τάγμα του στρατού του αυτοκράτορα Λικινίου και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το έτος 320 μ.Χ..

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τα ονόματα που γιορτάζουν στις 9 Μαρτίου είναι τα εξής:

  • Αέτιος, Αετός, Αέτης, Αετίς, Αετίων, Αετίνα
  • Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν
  • Ηλιανός, Ιλιάς, Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα
  • Λυσίμαχος, Λυσιμάχη
  • Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα
  • Σεβηριανός, Σεβηριανή
  • Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης, Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα
  • Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας
  • Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα

Σημείωση: Ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα ενδέχεται να γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες μέσα στο έτος.

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες της Σεβάστειας

Οι Σαράντα Μάρτυρες ήταν στρατιώτες που υπηρετούσαν στη Σεβάστεια της Μικράς Ασίας (σημερινή Σίβας της Τουρκίας). Κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Λικίνιο, κλήθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους και να θυσιάσουν στα είδωλα.

Ο έπαρχος Αγρικόλας αρχικά προσπάθησε να τους πείσει με υποσχέσεις για αξιώματα και τιμές. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό. Ένας από αυτούς, ο Κάνδιδος, απάντησε ότι ως στρατιώτες υπακούν στον αυτοκράτορα, αλλά η πίστη τους ανήκει στον Θεό.

Βλέποντας την ακλόνητη στάση τους, ο Αγρικόλας διέταξε να τιμωρηθούν με φρικτό τρόπο.

Το μαρτύριο στη παγωμένη λίμνη

Οι στρατιώτες οδηγήθηκαν μέσα σε μια παγωμένη λίμνη κατά τη διάρκεια μιας παγωμένης χειμωνιάτικης νύχτας. Το μαρτύριο ήταν ιδιαίτερα σκληρό, καθώς το κρύο προκαλούσε αφόρητο πόνο στα σώματά τους.

Παρά τις κακουχίες, οι Μάρτυρες ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον λέγοντας:

«Δριμύς ο χειμών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος. Λίγο ας υπομείνουμε και σε μια νύχτα θα κερδίσουμε ολόκληρη την αιωνιότητα.»

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ένας από τους σαράντα λύγισε και βγήκε από τη λίμνη. Τη θέση του όμως πήρε ο φρουρός Αγλάιος, ο οποίος συγκλονισμένος από το μαρτύριό τους πίστεψε στον Χριστό και μπήκε και εκείνος στη λίμνη, συμπληρώνοντας και πάλι τον αριθμό των σαράντα.

Το επόμενο πρωί οι στρατιώτες βρέθηκαν μισοπεθαμένοι. Οι δήμιοι συνέτριψαν τα σκέλη τους και τελικά τους θανάτωσαν. Τα λείψανά τους ρίχτηκαν σε γκρεμό, αλλά χριστιανοί της περιοχής τα περισυνέλεξαν και τα έθαψαν με τιμές.

Η εύρεση των λειψάνων

Σύμφωνα με την παράδοση, το 438 μ.Χ. η αυτοκράτειρα Πουλχερία βρήκε με θεία οπτασία τα λείψανα των Αγίων κρυμμένα στον ναό του Αγίου Θύρσου. Βρίσκονταν σε δύο αργυρές θήκες στον τάφο της διακόνισσας Ευσέβειας.

Στη συνέχεια η Πουλχερία ανήγειρε ναό προς τιμήν των Αγίων έξω από τα τείχη των Τρωαδησίων.

Η σημασία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πίστης, αντοχής και ομολογίας του χριστιανισμού κατά την περίοδο των μεγάλων διωγμών.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Μαρτίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και θεωρούνται σύμβολο θάρρους και αφοσίωσης στην πίστη.

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Στο σπίτι του γιατρού βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος

Σύνταξη
Ολα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Σύνταξη
τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Σύνταξη
Η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Μίλαν – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ίντερ για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
