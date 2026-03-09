magazin
09.03.2026 | 18:20
Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών – Κορίνθου με δύο τραυματίες
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Γαλλίδα καλλονή Τιλάν Μπολντό, το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» είπε το ναι στην πρόταση του DJ Μπεν Ατάλ.

O Γάλλος DJ ζήτησε το χέρι της αγαπημένης του Τιλάν Μπλοντό, προσφέροντάς της ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, με φόντο το Σαρωνικό και το άνοιγμα του στο Αιγαίο.

Το ζευγάρι, που μετρά έξι χρόνια κοινής πορείας, γιόρτασε την απόφασή του να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ο απόλυτος προορισμός για τις πιο σημαντικές στιγμές των διεθνών διασημοτήτων.

«Είπα το ναι στον καλύτερό μου φίλο. Στο για πάντα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της με άρωμα Ελλάδας

Το ζευγάρι, που μετρά έξι χρόνια κοινής πορείας, γιόρτασε την απόφασή του να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ο απόλυτος προορισμός για τις πιο σημαντικές στιγμές των celebs

Η ανακοίνωση του αρραβώνα έγινε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής, με την Μπλοντό να μοιράζεται με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμιότυπα από την παραθαλάσσια τοποθεσία που επέλεξε ο 28χρονος Ατάλ.

Ο Γάλλος DJ είχε φροντίσει την κάθε λεπτομέρεια, στρώνοντας ένα μονοπάτι από κόκκινα ροδοπέταλα που οδηγούσε σε ένα τραπέζι με πανοραμική θέα στο Αιγαίο.

«Είπα το ναι στον καλύτερό μου φίλο. Στο για πάντα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, επιδεικνύοντας παράλληλα το τεράστιο διαμάντι που κοσμεί πλέον το χέρι της.

Το ζευγάρι επέλεξε για τη διαμονή του το εμβληματικό ξενοδοχείο στον Αστέρα Βουλιαγμένης, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την υψηλή γαστρονομία της περιοχής.

Η επιλογή της Ελλάδας για αυτή την τόσο προσωπική στιγμή δεν ήταν τυχαία, καθώς το ζευγάρι αναζητούσε μια απόδραση μετά τον θάνατο του πατριού της Τιλάν, Ζεράρ Καντός, τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι μου λένε ότι είμαι η πιο όμορφη και εγώ απαντώ: «Όχι, είμαι απλώς άνθρωπος»»

Η Μπλοντό, φεύγοντας από την Αθήνα, ανάρτησε μια φωτογραφία της ελληνικής σημαίας, ενώ δεν παρέλειψε να μοιραστεί και μια χιουμοριστική στιγμή με τον μέλλοντα σύζυγό της να παλεύει με τις αποσκευές τους πάνω σε μια μοτοσυκλέτα.

Η Τιλάν, κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Πατρίκ Μπλοντό και της παρουσιάστριας Βερονίκα Λουμπρί, ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία τεσσάρων ετών περπατώντας για τον Ζαν Πολ Γκοτιέ.

Παρά την παγκόσμια αναγνώριση ως «το ομορφότερο κορίτσι», η ίδια παραμένει προσγειωμένη.

«Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι μου λένε ότι είμαι η πιο όμορφη και εγώ απαντώ: «Όχι, είμαι απλώς άνθρωπος»» είχε δηλώσει στο παρελθόν.

Η Μπλοντό, επιχειρηματίας με σειρά ρούχων και influencer, έχει επιτεθεί και στα αυστηρά πρότυπα ομορφιάς της βιομηχανίας.

«Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αδύνατη. Αν θέλω να φάω burger, θα το κάνω. Δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ» είπε.

Economy
Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για επίθεση του Ιράν

Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για επίθεση του Ιράν

inWellness
inTown
Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών
Επίδραση 08.03.26

O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών

Ακόμη και αν δεν δέχεστε συμβουλές από κανέναν για τη ζωή σας, μπορείτε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως ακριβώς έκανε η Ντέμι Μουρ όταν ήταν έφηβη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones
Ο μεγάλος φόβος 09.03.26

Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, οι χιλιάδες ξένοι influencer που ζουν στo Ντουμπάι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιότυπο δίλημμα: τον φόβο των εχθρικών πυράνων ή την αυστηρότητα των τοπικών νόμων περί περιεχομένου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.03.26

«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι υποστήριξε πως ο Λαπόρτα δεν επέτρεψε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να περνά στην αντεπίθεση αφήνοντας αιχμές για την προπονητική αξία του πρώτου.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 09.03.26

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά

LIVE: Παναιτωλικός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία – «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»
Όλα στο «κόκκινο» 09.03.26

Η παγκόσμια οικονομία εκ νέου σε δοκιμασία - «Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»

Οι αγορές, με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, κινούνται σαν το «τρενάκι του τρόμου» σε λούνα παρκ. Η παγκόσμια οικονομία ακροβατεί και τα χειρότερα… δεν τα έχουμε δει ακόμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
Ελλάδα 09.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά

Σύνταξη
Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 09.03.26

Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Σύνταξη
Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Μπάσκετ 09.03.26

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09.03.26

Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου
Οικονομικές Ειδήσεις 09.03.26

Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ είναι η Νορβηγία μέσω αγωγών και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

