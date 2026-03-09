Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Γαλλίδα καλλονή Τιλάν Μπολντό, το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» είπε το ναι στην πρόταση του DJ Μπεν Ατάλ.

O Γάλλος DJ ζήτησε το χέρι της αγαπημένης του Τιλάν Μπλοντό, προσφέροντάς της ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, με φόντο το Σαρωνικό και το άνοιγμα του στο Αιγαίο.

Το ζευγάρι, που μετρά έξι χρόνια κοινής πορείας, γιόρτασε την απόφασή του να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει ο απόλυτος προορισμός για τις πιο σημαντικές στιγμές των διεθνών διασημοτήτων.

«Είπα το ναι στον καλύτερό μου φίλο. Στο για πάντα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της με άρωμα Ελλάδας

Η ανακοίνωση του αρραβώνα έγινε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής, με την Μπλοντό να μοιράζεται με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμιότυπα από την παραθαλάσσια τοποθεσία που επέλεξε ο 28χρονος Ατάλ.

Ο Γάλλος DJ είχε φροντίσει την κάθε λεπτομέρεια, στρώνοντας ένα μονοπάτι από κόκκινα ροδοπέταλα που οδηγούσε σε ένα τραπέζι με πανοραμική θέα στο Αιγαίο.

Το ζευγάρι επέλεξε για τη διαμονή του το εμβληματικό ξενοδοχείο στον Αστέρα Βουλιαγμένης, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την υψηλή γαστρονομία της περιοχής.

Η επιλογή της Ελλάδας για αυτή την τόσο προσωπική στιγμή δεν ήταν τυχαία, καθώς το ζευγάρι αναζητούσε μια απόδραση μετά τον θάνατο του πατριού της Τιλάν, Ζεράρ Καντός, τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι μου λένε ότι είμαι η πιο όμορφη και εγώ απαντώ: «Όχι, είμαι απλώς άνθρωπος»»

Η Μπλοντό, φεύγοντας από την Αθήνα, ανάρτησε μια φωτογραφία της ελληνικής σημαίας, ενώ δεν παρέλειψε να μοιραστεί και μια χιουμοριστική στιγμή με τον μέλλοντα σύζυγό της να παλεύει με τις αποσκευές τους πάνω σε μια μοτοσυκλέτα.

Η Τιλάν, κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Πατρίκ Μπλοντό και της παρουσιάστριας Βερονίκα Λουμπρί, ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία τεσσάρων ετών περπατώντας για τον Ζαν Πολ Γκοτιέ.

Παρά την παγκόσμια αναγνώριση ως «το ομορφότερο κορίτσι», η ίδια παραμένει προσγειωμένη.

Η Μπλοντό, επιχειρηματίας με σειρά ρούχων και influencer, έχει επιτεθεί και στα αυστηρά πρότυπα ομορφιάς της βιομηχανίας.

«Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αδύνατη. Αν θέλω να φάω burger, θα το κάνω. Δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ» είπε.