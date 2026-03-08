sports betsson
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)
Άλλα Αθλήματα 08 Μαρτίου 2026, 00:28
ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου η οποία νίκησε με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας και σήκωσε το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης»

Spotlight

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην Ιστορία της στέφθηκε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson. Οι «κυανέρυθρες», στη δεύτερη διαδοχική παρουσία τους σε τελικό στο θεσμό, επικράτησαν άνετα με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας και σήκωσαν το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό γυμναστήριο της Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», όπου φιλοξενήθηκε το εφετινό φάιναλ φορ του Κυπέλλου Γυναικών.

Η Ελληνίδα κεντρική του Πανιωνίου, Τζίνα Λαμπρούση, είναι πλέον η πολυνίκης του θεσμού, φτάνοντας τα 9 κύπελλα, ενώ ο τεχνικός του «Ιστορικού», Γιουνούς Οτσάλ, έφτασε τα δύο τρόπαια, μετά από αυτό με την ΑΕΚ το 2023. ΜVP η Μαρτίνα Ξανθοπούλου!

Ο ΑΟ Θήρας στον τέταρτο τελικό της ιστορίας του, πάλεψε, προσπάθησε, παρόλο που βρέθηκε να χάνει με 2-0 και ο αντίπαλος του είχε δύο ματς μπόλ, μείωσε το σκορ και έκανε τα πάντα για να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ, φεύγοντας από τη Χαλκίδα με ψηλά το κεφάλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας ήταν κατάμεστο από οπαδούς και των δύο ομάδων και γενικότερα φίλους του αθλήματος, σε μια πραγματική γιορτή για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.

Στην εκκίνηση του πρώτου σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, όμως οι «κυανέρυθρες» πήραν προβάδισμα με 13-10 και στη συνέχεια επέβαλαν τον ρυθμό τους. Με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στο μπλοκ, που έφτασε συνολικά στο 8-1, ο Πανιώνιος «έτρεξε» σερί επτά πόντων και απομακρύνθηκε (20-12), φτάνοντας σχετικά άνετα στο 25-17 για το 1-0.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ. Ο ΑΟ Θήρας διατηρήθηκε κοντά στο σκορ μέχρι το 8-7, όμως η ομάδα της Νέας Σμύρνης αύξησε σταδιακά την πίεση στο φιλέ και δημιούργησε διαφορά (11-7 και 18-12), κλείνοντας το σετ με 25-15 για το 2-0.

Η ομάδα της Σαντορίνης αντέδρασε στο τρίτο σετ, διατηρώντας σταθερά επαφή με το σκορ. Με επίθεση της Πάβισιτς προηγήθηκε 20-19, ενώ παρότι ο Πανιώνιος έφτασε σε δύο ευκαιρίες για τον τίτλο (24-23, 25-24), οι παίκτριες του Μανώλης Σκουλικάρης σημείωσαν τρεις διαδοχικούς πόντους και κατέκτησαν το σετ.

Στο τέταρτο σετ οι κυανέρυθρες μετά το 11-13 φάνηκε να καθαρίζουν τον τελικό καθώς με επιμέρους σκορ 1-4 έφτασαν στο 12-17. Ο ΑΟΘ όμως επέστρεψε και μείωσε στον πόντο (16-17), ωστόσο στο 18-20 ο Πανιώνιος άνοιξε τη διαφορά (18-22) και η Πωλίνα Ραχίμοβα έδωσε οριστικό τέλος στην αγωνία διαμορφώνοντας το τελικό 20-25.

Δηλώσεις

Ο προπονητής του Πανιωνίου Betsson Γιουνούς Οτσάλ ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ήρθα εδώ για να βοηθήσω την ομάδα και αυτή η ομάδα αξίζει πολλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει. Είναι μαγικό, με την ΑΕΚ κατακτήσαμε το πρώτο κύπελλο της ιστορίας της, τώρα με τον Πανιώνιο κατακτήσαμε το πρώτο κύπελλο της ιστορίας μας, είναι απίθανο το συναίσθημα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θέλω να κερδίσω ακόμη περισσότερα».

Η αρχηγός του Πανιωνίου Betsson Ιωάννα Καρέλια τόνισε: «Είναι μία τεράστια στιγμή για την ομάδα μας. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε εδώ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις συναθλήτριες μου, το τρόπαιο αυτό ανήκει σε όλη την ομάδα και στον κόσμο. Σήμερα είχαμε μαχητικότητα, ο προπονητής χρησιμοποίησε όλες τις αθλήτριες και εκεί κρίθηκε το ματς. Μετά τη σημερινή νίκη θα ξεκουραστούμε για λίγο και μετά θα επιστρέψουμε στη δουλειά για να επικεντρωθούμε στα πλέι-οφ. Μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Ο προπονητής του Α.Ο. Θήρας Μανώλης Σκουλικάρης είπε: «Ξεκινήσαμε με πολύ άγχος, υπερεκτιμήσαμε τον αντίπαλο, ενώ το πρέπει το είχε ο Πανιώνιος. Εμείς κάναμε την προσπάθεια μας, πήγαμε στον τελικό και τα κορίτσια είναι αξιέπαινα. Στο 2-1 πίστεψα ότι θα κερδίσουμε το κύπελλο, αλλά ο Πανιώνιος έχει μερικές αθλήτριες υψηλού επιπέδου, έβγαλε και μερικές πολύ καλές άμυνες και δίκαια κέρδισαν. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που βρεθήκαμε στον τελικό και πλέον συνεχίζουμε για να βγούμε στην τετράδα».

Τα σετ: 17-25, 15-25, 27-25, 20-25

Διακύμανση
1ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 17-25
2ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 15-25
3ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 27-25
4ο σετ: 7-8, 12-16, 18-21, 20-25

* Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 5 άσους, 53 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 13 λάθη αντιπάλου και του Πανιωνίου από 5 άσους, 50 επιθέσεις, 22 μπλοκ, 23 λάθη αντιπάλου.

ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/4 επ.), Πάβισιτς 15 (12/33 επ, 3 άσοι, 50% υπ. – 28% άριστες), Σιρίνινα 11 (7/13 επ, 4 μπλοκ), Μάασε 19 (18/54 επ, 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 8 (7/34 επ, 1 άσος, 70% υπ. – 17% άριστες), Τσιόγκα 7 (4/14 επ, 3 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 46% υπ. – 15% άριστες), Μπαμπαλιού 1 (1/1 επ.), Θωμαΐδου, Μιρκτσουλάβα 4 (3/10 επ., 1 άσος, 12% υπ. – 0% άριστες), Κεραμιτσοπούλου.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. – 17% άριστες), Στογίλκοβιτς 5 (1/4 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 17 (12/35 επ., 5 μπλοκ, 62% υπ. – 24% άριστες), Ραχίμοβα 19 (16/34 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 11 (4/13 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Καρέλια 1 (0/4 επ., 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 38% υπ. – 12% άριστες), Νομικού 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Χαντάβα, Λαμπρούση 8 (3/5 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ).

Τα αποτελέσματα στο Final-4 του Κυπέλλου Γυναικών στο βόλεϊ

Ημιτελικοί

Α’ ημιτελικός, 17.00: Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)
Β’ ημιτελικός, 20.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)

Τελικός

Α.Ο. Θήρας – Πανιώνιος Betsson 1-3 (17-25, 15-25, 27-25, 20-25)

Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

