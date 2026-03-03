Θλίψη στο βόλεϊ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γκι Ρόζε Νάνγκα
Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα, που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Άρη και της Κηφισιάς.
Η οικογένεια του βόλεϊ πενθεί τον αδόκητο χαμό του Γκι Ρόζε Νάνγκα, ενός αθλητή που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού του Άρη αλλά και της Κηφισιάς.
Ο Ρόζε Νάνγκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε πέσει σε κώμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για έναν αθλητή που είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο βόλεϊ, ενώ υπήρξε και προπονητής της Εθνικής ομάδας του Καμερούν.
Ο Νάνγκα ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 2004 με μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, εκεί όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν.
Στον Άρη αγωνίστηκε τη σεζόν 2006-2007 και στην Κηφισιά έπαιξε τη χρονιά 2010-2011, σε μία από τις τελευταίες σεζόν στην καριέρα του ως αθλητής.
