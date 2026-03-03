sports betsson
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Θλίψη στο βόλεϊ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γκι Ρόζε Νάνγκα
Άλλα Αθλήματα 03 Μαρτίου 2026, 12:45

Θλίψη στο βόλεϊ: «Έφυγε» από τη ζωή ο Γκι Ρόζε Νάνγκα

Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα, που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Άρη και της Κηφισιάς.

Σύνταξη
Η οικογένεια του βόλεϊ πενθεί τον αδόκητο χαμό του Γκι Ρόζε Νάνγκα, ενός αθλητή που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού του Άρη αλλά και της Κηφισιάς.

Ο Ρόζε Νάνγκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε πέσει σε κώμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για έναν αθλητή που είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο βόλεϊ, ενώ υπήρξε και προπονητής της Εθνικής ομάδας του Καμερούν.

Ο Νάνγκα ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 2004 με μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά, πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, εκεί όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν.

Στον Άρη αγωνίστηκε τη σεζόν 2006-2007 και στην Κηφισιά έπαιξε τη χρονιά 2010-2011, σε μία από τις τελευταίες σεζόν στην καριέρα του ως αθλητής.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται σε χαμηλά τριμήνου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βυθίζεται σε χαμηλά τριμήνου

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Αθλητισμός & Σπορ 03.03.26

Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή

Εάν στην καλλιτεχνική κολύμβηση χωρούσαν οι ποδοσφαιρικοί όροι τότε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έκανε μεταγραφή αεροδρομίου με την επιστροφή των τρίδυμων αδερφών Αλεξανδρή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Euroleague 03.03.26

Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη μόλις 700 μέτρα από το σπίτι του.

Σύνταξη
