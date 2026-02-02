sports betsson
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Βόλεϊ: Ο Γιούτζι Νισίντα ζήτησε την πιο ειλικρινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό (vid)
Άλλα Αθλήματα 02 Φεβρουαρίου 2026, 19:07

Βόλεϊ: Ο Γιούτζι Νισίντα ζήτησε την πιο ειλικρινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό (vid)

Ιάπωνας βολεϊμπολίστας ζήτησε την πιο όμορφη συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ, σε αγώνα All Star Game που διεξήχθη στο Κόμπε.

Το πιο θεαματικό στιγμιότυπο και συνάμα το πιο όμορφο και συναισθηματικό σε ένα All Star Game βόλεϊ στο Κόμπε της Δυτικής Ιαπωνίας, αφορούσε εξωαγωνιστικό ζήτημα. «Δράστης» ο 26χρονος Γιούτζι Νισίντα ο οποίος ζήτησε την πιο αληθινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό.

Η αλήθεια είναι πως ο βολεϊμπολίστας της Οσάκα δεν έκανε και κάποιο… έγκλημα, απλά χτύπησε κατά λάθος με τη μπάλα μια κριτή σε ένα σερβίς που επιχείρησε σε ένα αγώνισμα κατά το οποίο οι συμμετέχοντες καλούνταν να σημαδέψουν συγκεκριμένες ζώνες του παρκέ.

Προτού καλά καλά η κριτής αντιληφθεί τι την είχε χτυπήσει, ο Νισίντα, με σπριντ που θα ζήλευε και ο… Γιουσέιν Μπολτ και κάνοντας «μακροβούτι», είχε ήδη αρχίσει να την «προσκυνάει», όντας φαρδύς-πλατύς στο παρκέ!

Αρχικά η γυναίκα βλέποντάς τον να έρχεται με φόρα σάστισε κι άρχισε να κάνει βήματα πίσω, ωστόσο όταν κατάλαβε οτι πρόκειται για μια ευγενική χειρονομία άρχισε να υποκλίνεται στον 26χρονο αθλητή ο οποίος με τη σειρά του σηκώθηκε κι έκανε το ίδιο αρκετές φορές.

YouTube thumbnail

World
ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Σισοκό: «Κλειδί για να έρθω στον Παναθηναϊκό η συνομιλία μου με τον Μπενίτεθ» (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Σισοκό: «Κλειδί για να έρθω στον Παναθηναϊκό η συνομιλία μου με τον Μπενίτεθ» (vid)

Τον ρόλο που έπαιξε ο Ράφα Μπενίτεθ και η σχέση που έχει μαζί του αλλά και ο Τζιμπρίλ Σισέ ανέδειξε ο Μούσα Σισοκό στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
Μπάσκετ 02.02.26

Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει

Το γιορτινό σκηνικό που στήθηκε την Κυριακή (1/2) στο κατάμεστο Nick Galis Hall, η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει πως ο Άρης Betsson είναι στον σωστό δρόμο για να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
Μπάσκετ 02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
Περίεργες καταστάσεις ξανά 02.02.26

Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»

Από το Πεκίνο στο Μιλάνο-Κορτίνα, οι κορυφαίοι αθλητές μιας υπερδύναμης του χειμερινού αθλητισμού ζουν ξανά την Ολυμπιακή εμπειρία χωρίς σημαία, ύμνο και εθνική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League

Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο εξ αναβολής Αστέρας - Ολυμπιακός για τη Super League

Σύνταξη
«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε να μποϊκοτάρει τουλάχιστον τον σημερινό αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ριάντ διαφωνώντας με τον τρόπο που διοικείται η ομάδα του.

Σύνταξη
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 02.02.26

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύνταξη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποσοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Κόσμος 02.02.26

Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία
Axios 02.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία

Πιθανή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν θα συζητήσουν στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός απεσταλμένος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Παραμένει η στρατιωτική προετοιμασία.

Σύνταξη
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Live in Style 02.02.26

Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Η δοξασία της δεκαετίας του '80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο
Παρέμβαση 02.02.26

«Καρφί» Βενιζέλου σε Μητσοτάκη: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρωτίστως συνταγματικό, αλλά αφορά την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου και τις πραγματικές προϋποθέσεις συναίνεσης που απαιτεί μια ουσιαστική αναθεώρηση.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»
«Prada ή Zara;» 02.02.26

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία που έκανε τη μόδα κινηματογραφική επιτυχία, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ο Διάβολος φοράει Prada 2 έχει τρέιλερ και κάνει ρεκόρ προβολών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

