Βόλεϊ: Ο Γιούτζι Νισίντα ζήτησε την πιο ειλικρινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό (vid)
Ιάπωνας βολεϊμπολίστας ζήτησε την πιο όμορφη συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ, σε αγώνα All Star Game που διεξήχθη στο Κόμπε.
- Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
- Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ
- Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
- Δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη - Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής
Το πιο θεαματικό στιγμιότυπο και συνάμα το πιο όμορφο και συναισθηματικό σε ένα All Star Game βόλεϊ στο Κόμπε της Δυτικής Ιαπωνίας, αφορούσε εξωαγωνιστικό ζήτημα. «Δράστης» ο 26χρονος Γιούτζι Νισίντα ο οποίος ζήτησε την πιο αληθινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό.
Η αλήθεια είναι πως ο βολεϊμπολίστας της Οσάκα δεν έκανε και κάποιο… έγκλημα, απλά χτύπησε κατά λάθος με τη μπάλα μια κριτή σε ένα σερβίς που επιχείρησε σε ένα αγώνισμα κατά το οποίο οι συμμετέχοντες καλούνταν να σημαδέψουν συγκεκριμένες ζώνες του παρκέ.
Προτού καλά καλά η κριτής αντιληφθεί τι την είχε χτυπήσει, ο Νισίντα, με σπριντ που θα ζήλευε και ο… Γιουσέιν Μπολτ και κάνοντας «μακροβούτι», είχε ήδη αρχίσει να την «προσκυνάει», όντας φαρδύς-πλατύς στο παρκέ!
Αρχικά η γυναίκα βλέποντάς τον να έρχεται με φόρα σάστισε κι άρχισε να κάνει βήματα πίσω, ωστόσο όταν κατάλαβε οτι πρόκειται για μια ευγενική χειρονομία άρχισε να υποκλίνεται στον 26χρονο αθλητή ο οποίος με τη σειρά του σηκώθηκε κι έκανε το ίδιο αρκετές φορές.
- Η συγγνώμη του Τζιάνι Ινφαντίνο για το «φτηνό αστείο»
- Αταμάν για την ήττα από τον Άρη και το δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ – Χωρίς Ναν και πάλι ο Παναθηναϊκός
- Παίκτης του Παναθηναϊκού κι επίσημα ο Χάβι Ερνάντεθ
- Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
- Το πρωτάθλημα θα το πάρει… – Δείτε την πρόβλεψη του supercomputer για την πρωταθλήτρια Αγγλίας
- Βόλεϊ: Ο Γιούτζι Νισίντα ζήτησε την πιο ειλικρινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό (vid)
- Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
- Ένας «κομάντο» στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις