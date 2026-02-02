Βόλεϊ: Ο Γιούτζι Νισίντα ζήτησε την πιο ειλικρινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό (vid)

Το πιο θεαματικό στιγμιότυπο και συνάμα το πιο όμορφο και συναισθηματικό σε ένα All Star Game βόλεϊ στο Κόμπε της Δυτικής Ιαπωνίας, αφορούσε εξωαγωνιστικό ζήτημα. «Δράστης» ο 26χρονος Γιούτζι Νισίντα ο οποίος ζήτησε την πιο αληθινή συγγνώμη που έχουμε δει ποτέ στον αθλητισμό.

Η αλήθεια είναι πως ο βολεϊμπολίστας της Οσάκα δεν έκανε και κάποιο… έγκλημα, απλά χτύπησε κατά λάθος με τη μπάλα μια κριτή σε ένα σερβίς που επιχείρησε σε ένα αγώνισμα κατά το οποίο οι συμμετέχοντες καλούνταν να σημαδέψουν συγκεκριμένες ζώνες του παρκέ.

Προτού καλά καλά η κριτής αντιληφθεί τι την είχε χτυπήσει, ο Νισίντα, με σπριντ που θα ζήλευε και ο… Γιουσέιν Μπολτ και κάνοντας «μακροβούτι», είχε ήδη αρχίσει να την «προσκυνάει», όντας φαρδύς-πλατύς στο παρκέ!

Αρχικά η γυναίκα βλέποντάς τον να έρχεται με φόρα σάστισε κι άρχισε να κάνει βήματα πίσω, ωστόσο όταν κατάλαβε οτι πρόκειται για μια ευγενική χειρονομία άρχισε να υποκλίνεται στον 26χρονο αθλητή ο οποίος με τη σειρά του σηκώθηκε κι έκανε το ίδιο αρκετές φορές.