Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Τριάντα χρόνια λίμπερο: H επανάσταση που άλλαξε το βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 08 Ιανουαρίου 2026 | 21:41

Τριάντα χρόνια λίμπερο: H επανάσταση που άλλαξε το βόλεϊ

Από το πείραμα του 1996 και τη δυσπιστία των πρώτων χρόνων, μέχρι τον καθοριστικό ρόλο στο σύγχρονο παιχνίδι: πώς ο λίμπερο έγινε ο αόρατος πρωταγωνιστής του βόλεϊ.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Όταν τον Ιανουάριο του 1996 η Διεθνής Ομοσπονδία Βόλεϊ ανακοίνωσε την εισαγωγή ενός νέου ρόλου, λίγοι φαντάζονταν ότι τριάντα χρόνια μετά ο λίμπερο θα αποτελούσε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες του παιχνιδιού.

Τότε, η ιδέα γεννήθηκε σχεδόν αμυντικά: το ανδρικό βόλεϊ είχε μετατραπεί σε επίδειξη ωμής δύναμης, τα ράλι μίκρυναν, το θέαμα απειλούνταν. Μαζί με το σύστημα rally point, ο λίμπερο ήρθε να επιμηκύνει τις φάσεις και να αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα στην επίθεση και την άμυνα. Το τίμημα; Ένας ρόλος αυστηρά περιορισμένος στη δεύτερη γραμμή, χωρίς επίθεση, χωρίς μπλοκ, χωρίς σερβίς – και με διαφορετική φανέλα, σχεδόν σαν στίγμα.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν επιφυλακτικές, αν όχι εχθρικές. Παίκτες και προπονητές αντιμετώπισαν τον λίμπερο ως υποβάθμιση. Για μια γενιά αθλητών που μεγάλωσε στο «παλιό» βόλεϊ, το να μπαίνεις και να βγαίνεις συνεχώς από το γήπεδο, μόνο για να δέχεσαι χτυπήματα, δεν έμοιαζε ελκυστική προοπτική.

Χαρακτηριστική είναι η αμηχανία των πρώτων χρόνων, όταν οι ομάδες δοκίμαζαν πρόχειρες λύσεις, μετακινώντας ακραίους ή διαγώνιους στον νέο ρόλο, χωρίς σαφή αντίληψη του τι πραγματικά χρειαζόταν. Ακόμη και κορυφαίοι προπονητές φοβούνταν ότι η υπερβολική εξειδίκευση θα αλλοίωνε την εκπαίδευση στα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού.

Κι όμως, η αλλαγή αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1998 ήταν το πρώτο μεγάλο τουρνουά με επίσημη παρουσία λίμπερο, και από εκεί και πέρα το ντόμινο ξεκίνησε. Οι εθνικές ομάδες και τα πρωταθλήματα υιοθέτησαν σταδιακά τον ρόλο, άλλες με ενθουσιασμό, άλλες με καθυστέρηση. Στην αρχή, ο λίμπερο ήταν απλώς «ο παίκτης για τη δεύτερη γραμμή». Σύντομα όμως μετατράπηκε σε ειδικό: στην υποδοχή, στην άμυνα, στη διαχείριση χώρου και χρόνου.

Η πραγματική επανάσταση ήρθε όταν οι ομάδες άρχισαν να χτίζουν γύρω του. Ο λίμπερο έπαψε να είναι συμπληρωματικός και έγινε δομικός. Η παρουσία του επέτρεψε στους ψηλούς να ρισκάρουν περισσότερο στο σερβίς, στους ακραίους να επιτίθενται χωρίς φόβο και στους προπονητές να ανεβάζουν την ταχύτητα του παιχνιδιού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, γεννήθηκαν ακόμη πιο εξειδικευμένα σχήματα: εναλλαγή λίμπερο για υποδοχή και άμυνα, δύο λίμπερο στο γήπεδο με τον έναν ως κανονική αλλαγή, διαρκής τακτική προσαρμογή.

Τριάντα χρόνια μετά, ο λίμπερο είναι συχνά ο πιο «έξυπνος» παίκτης στο παρκέ. Βλέπει όλο το γήπεδο, διαβάζει το παιχνίδι, οργανώνει τη γραμμή άμυνας, διορθώνει θέσεις, λειτουργεί σαν δεύτερος προπονητής εντός των γραμμών.

Κυρίως, άνοιξε την πόρτα στους μικρόσωμους σε ένα άθλημα που παραδοσιακά ανήκε στους γίγαντες. Παίκτες χωρίς το ύψος για να γίνουν αστέρες στην επίθεση, αλλά με εκρηκτικότητα, αντανακλαστικά και καθαρό μυαλό, βρήκαν επιτέλους χώρο να πρωταγωνιστήσουν.

Το πάνθεον του λίμπερο είναι πλέον πλούσιο: θρύλοι που άλλαξαν την αντίληψη του ρόλου, παίκτες που καθόρισαν τελικούς και τίτλους χωρίς να σκοράρουν πόντους, αθλητές που έκαναν την άμυνα τέχνη. Στο γυναικείο βόλεϊ, ο ρόλος απογειώθηκε ακόμη περισσότερο, με μορφές που απέδειξαν ότι η αξία ενός παίκτη δεν μετριέται μόνο σε επιθέσεις, αλλά σε σταθερότητα, ψυχραιμία και διάρκεια.

Σήμερα, κανείς δεν διανοείται ομάδα χωρίς λίμπερο. Η διαφορετική φανέλα δεν προκαλεί πια αμηχανία, αλλά σεβασμό. Είναι το σύμβολο μιας από τις πιο επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία του αθλήματος: μιας αλλαγής που δεν αλλοίωσε το βόλεϊ, αλλά το έκανε πιο δίκαιο, πιο θεαματικό και –κυρίως– πιο ανθρώπινο. Οι «μικροί» απέκτησαν φωνή και εξουσία σε ένα παιχνίδι γιγάντων. Και αυτό, τριάντα χρόνια μετά, παραμένει η μεγαλύτερη νίκη του λίμπερο.

Xρηματιστήριο Αθηνών
HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

HSBC: Επιφυλακτική για το ΧΑ, οι κίνδυνοι πίσω από τις αναβαθμίσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil: Πράσινο φως από Κομισιόν για το deal ΗΡΩΝ – NRG

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Το συμβόλαιο του Κροάτη πρώην προπονητή της Γιουβέντους λύθηκε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Σπαλέτι, όμως παραμένει σε ισχύ του Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ!

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 08.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»
Euroleague 08.01.26

Πέσιτς για Ολυμπιακό: «Το παιχνίδι με αυτό τον ιστορικό σύλλογο δεν έρχεται σε καλή στιγμή για μας»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το ματς της Παρασκευής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον πολύπειρο Σέρβο τεχνικό να παραδέχεται ότι η πρόκληση αυτή δεν έρχεται σε καλή εποχή για τη Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»

Στο προσεχές ματς της Super League κόντρα στον Ατρόμητο αναφέρθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα έστειλε και τις ευχές του στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ενόψει Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ
Άλλα Αθλήματα 08.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ

LIVE: Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζελέζνιτσαρ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές
On Field 08.01.26

Τα σκληρά μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές

Για δυο φάσεις που συζητήθηκαν πολύ στην Super League ήρθαν απαντήσεις από ματς της Αγγλίας, από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που έβγαλαν στη σέντρα τον Λανουά και τους Έλληνες ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Τέλος η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους να δηλώνει πως η ομάδα του συμφώνησε με την Ρίβερ Πλέιτ για την πώληση του 20χρονου επιθετικού.

Σύνταξη
Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές

Κατώτερος των περιστάσεων ο Στεφάν Λανουά ο οποίος δεν μπορεί να ορίσει ρέφερι από άλλο προηγμένο πρωτάθλημα πλην της Bundesliga και όταν δεν έρχονται Γερμανοί καταφεύγει σε λύσεις ανάγκης

Βάιος Μπαλάφας
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»
Απόλυτη ασυλία 08.01.26

Λευκός Οίκος: Ο θάνατος της 37χρονης στη Μινεάπολη ήταν «αποτέλεσμα του αριστερού κινήματος»

Με επίθεση στο «διαβολικό αριστερό κίνημα», τα ΜΜΕ και τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, αντιδρά η κυβέρνηση Τραμπ. Για «πλύση εγκεφάλου» μίλησε ο Βανς.

Σύνταξη
Εξηγήσεις με εντάσεις Δένδια – Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» – «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»
Με... εντάσεις 08.01.26

Εξηγήσεις Δένδια - Καιρίδη στη Βουλή μετά τη καταιγίδα: «Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος, τι είσαι παιδαγωγός» - «Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…»

Έντονο διάλογο είχαν στο καφενείο της Βουλής οι κ. Δένδιας και Καιρίδης, μετά τα όσα συνέβησαν στην Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ
Είναι αρκετό; 08.01.26

Ο ημερήσιος αριθμός δολοφονιών στο Μεξικό μειώθηκε κατά 40% υπό την ηγεσία της Σεϊνμπάουμ

Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια κρίση απαγωγών, εξαφανίσεων και άλλης εγκληματικής βίας, η οποία έχει προκαλέσει πάνω από τριάντα χιλιάδες θανάτους ετησίως από το 2018

Σύνταξη
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»
Κόσμος 08.01.26

Το New Yorker σχολιάζει την επίθεση Τραμπ στην Βενεζουέλα με ένα εξώφυλλο «φωτιά»

Ένα από τα κορυφαία πολιτικά περιοδικά του κόσμου, το New Yorker, προδημοσίευσε το εξώφυλλο για το τεύχος της 19ης Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, αχόρταγο, να πίνει... πετρέλαιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur
«Έχει ξεπεραστεί» 08.01.26 Upd: 20:47

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τη συμφωνία με τη Mercosur

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur». Η συμφωνία ωστόσο αναμένεται ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα
Οργή Τραμπ 08.01.26 Upd: 21:02

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του Τραμπ να εξαπολύσει νέα επίθεση στη Βενεζουέλα

Με τις ψήφους πέντε Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα το οποίο υπαγορεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να αναλάβει ξανά στρατιωτική δράση, χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Καρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»
Επικαιρότητα 08.01.26

Άγριος καυγάς Καρίδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και καρφιά Δένδια στον συνάδελφό του: «Άσε μας κουκλίτσα μου»

Πρωταγωνιστές στην σύγκρουση ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια να παρεμβαίνει.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
«Το κενό είναι μεγάλο» 08.01.26

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων

Σύνταξη
Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;
Η ιστορία επαναλαμβάνεται 08.01.26

Σήμερα η Βενεζουέλα, αύριο το Ιράν: Μπορεί ο Χαμενεΐ να αποφύγει την τύχη του Μαδούρο;

Η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν είναι ίσως η πιο σοβαρή πρόκληση που αντιμετωπίζει το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της πριν από 46 χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μινεάπολη: Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία – Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό
Συγκάλυψη 08.01.26

Το FBI αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία στη Μινεάπολη - Ανακαλεί την πρόσβαση της Μινεσότα σε υλικό

Η Μινεάπολη παραμένει σε αναβρασμό, με αρκετές διαμαρτυρίες να έχουν προγραμματιστεί μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από αξιωματικό του ICE

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ
Πήρε «χάρη» 08.01.26

Γαλλία και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους – Επέστρεψε ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέ

Η Γαλλία αντάλλαξε τον καταζητούμενο από τις ΗΠΑ, μπασκετμπολίστα Ντανίιλ Κασάτκιν, με τον Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ, που βρισκόταν στη Ρωσία. Οι δύο άνδρες εκπροσωπούνταν από τον ίδιο δικηγόρο.

Σύνταξη
Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία
Culture Live 08.01.26

Σάλπιγγα τρόμου των Κελτών: Eξαιρετικά σπάνιο πολεμικό όργανο 2.000 ετών βρέθηκε στη Βρετανία

Μια εντυπωσιακή πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, που χρησιμοποιούσαν οι Κέλτες για να τρομοκρατούν τους αντιπάλους τους στη μάχη, ανακαλύφθηκε σε ανασκαφές στο Νόρφολκ. Οι αρχαιολόγοι μιλούν για εύρημα «μια φορά στη ζωή»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους
Alligator Alcatraz 08.01.26

Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους

Η ιδέα, που προορίζεται για Παλαιστίνιους κρατούμενους, έχει ως στόχο να μειώσει τις απόπειρες απόδρασης και να εξοικονομήσει εκατομμύρια σε έξοδα προσωπικού

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

