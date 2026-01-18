Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)

Ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα στο Άρης – ΑΟ Θήρας κατά τη διάρκεια αγώνα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, αφού έπεσαν κομμάτια από την οροφή δίπλα από το κεφάλι αθλήτριας!

Όλα ξεκίνησαν όταν η παίκτρια των φιλοξενούμενων, Αμπότ Σιμόν, έκανε υποδοχή στο πρώτο σετ μετά από σερβίς του Άρη και η μπάλα πήρε ύψος, φτάνοντας στην οροφή του γηπέδου.

Έπειτα από αυτό, έπεσαν κομμάτια από το ταβάνι, με την αθλήτρια να μην αντιλαμβάνεται αρχικά τι συνέβη δίπλα της.

Η διαιτητής της αναμέτρησης έσπευσε αμέσως κοντά στην αθλήτρια και διέταξε να διακοπεί το παιχνίδι για να μαζευτούν τα κομμάτια και να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα, ενώ κοντά της για να την καθυσηχάσουν βρέθηκαν και οι υπόλοιπες παίκτριες.

Δείτε το σοκαριστικό περιστατικό στο 30:00