Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
Σε κίνδυνο τέθηκε η σωματική ακεραιότητα των αθλητριών κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ για το πρωτάθλημα γυναικών ανάμεσα στον Άρη και τον ΑΟ Θήρας, όταν κομμάτια από την οροφή έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.
- Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
- Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
- Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδες στις Αυστριακές Άλπεις
- Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα στο Άρης – ΑΟ Θήρας κατά τη διάρκεια αγώνα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, αφού έπεσαν κομμάτια από την οροφή δίπλα από το κεφάλι αθλήτριας!
Όλα ξεκίνησαν όταν η παίκτρια των φιλοξενούμενων, Αμπότ Σιμόν, έκανε υποδοχή στο πρώτο σετ μετά από σερβίς του Άρη και η μπάλα πήρε ύψος, φτάνοντας στην οροφή του γηπέδου.
Έπειτα από αυτό, έπεσαν κομμάτια από το ταβάνι, με την αθλήτρια να μην αντιλαμβάνεται αρχικά τι συνέβη δίπλα της.
Η διαιτητής της αναμέτρησης έσπευσε αμέσως κοντά στην αθλήτρια και διέταξε να διακοπεί το παιχνίδι για να μαζευτούν τα κομμάτια και να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα, ενώ κοντά της για να την καθυσηχάσουν βρέθηκαν και οι υπόλοιπες παίκτριες.
Δείτε το σοκαριστικό περιστατικό στο 30:00
- Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
- Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
- Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
- Ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση κόντρα στον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ναν
- Ιδανικό ξεκίνημα για τη Σάκκαρη στο Australian Open (2-0)
- Η μεγάλη ώρα για τον Ελ Κααμπί έφτασε: Μαρόκο και Σενεγάλη «μάχονται» στον τελικό του Κόπα Άφρικα
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
- Ντένβερ Νάγκετς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 121-115: Τρομερός Μάρεϊ «καθάρισε» με 42 πόντους (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις