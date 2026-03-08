«Θέλω τα… μισθά μου!»

Μια νέα δικαστική υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τον παγκοσμίου φήμης Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Νεϊμάρ, αυτή τη φορά όχι για τις επιδόσεις του στους αγωνιστικούς χώρους αλλά για μια σοβαρή εργατική διαμάχη που αφορά πρώην οικιακή υπάλληλό του. Η γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως μαγείρισσα σε κατοικία του ποδοσφαιριστή, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, βαριά σωματική καταπόνηση και απλήρωτες υπερωρίες, ζητώντας αποζημίωση και κάλυψη ιατρικών εξόδων.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην αγωγή της, η εργαζόμενη απασχολούνταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι του διάσημου αθλητή, όπου αναλάμβανε την προετοιμασία φαγητού όχι μόνο για τον ίδιο και το στενό του περιβάλλον, αλλά και για πολυάριθμους καλεσμένους. Όπως ισχυρίζεται, το ωράριό της ξεκινούσε καθημερινά στις 7 το πρωί και ολοκληρωνόταν στις 11 το βράδυ, φτάνοντας συνολικά τις 16 ώρες εργασίας ημερησίως.

Η ίδια αναφέρει ότι το πρόγραμμα αυτό επαναλαμβανόταν τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα, χωρίς επαρκείς ημέρες ξεκούρασης. Στην περιγραφή της εργασιακής της καθημερινότητας περιλαμβάνονται μαγειρέματα μεγάλης κλίμακας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις καλούνταν να ετοιμάσει γεύματα για περισσότερα από 150 άτομα, ιδίως κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνταν στην κατοικία.

Πέρα από τον μεγάλο όγκο εργασίας, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ήταν υποχρεωμένη να μεταφέρει βαριά αντικείμενα και τρόφιμα, όπως μεγάλα κομμάτια κρέατος που έφταναν ακόμη και τα 10 κιλά, καθώς και επαγγελματικό εξοπλισμό κουζίνας. Όπως αναφέρει, η επαναλαμβανόμενη αυτή σωματική καταπόνηση είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία της.

Στην αγωγή της περιγράφει ότι άρχισε να αντιμετωπίζει έντονους πόνους στην πλάτη και στους γοφούς, οι οποίοι σταδιακά επιδεινώθηκαν λόγω της συνεχούς ορθοστασίας, της ανύψωσης βαριών φορτίων και των πολύωρων βαρδιών χωρίς επαρκή ανάπαυση. Οι ενοχλήσεις αυτές, όπως υποστηρίζει, την ανάγκασαν τελικά να αναζητήσει ιατρική βοήθεια.

Με βάση τα παραπάνω, η πρώην εργαζόμενη ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον ποδοσφαιριστή να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από τα προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα, διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους περίπου 43.000 ευρώ για υπερωρίες που, σύμφωνα με την ίδια, δεν της καταβλήθηκαν ποτέ.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα κληθούν να αξιολογήσουν τις συνθήκες απασχόλησης και να αποφανθούν αν υπήρξε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την επίσημη απάντηση της πλευράς του ποδοσφαιριστή, ωστόσο η εξέλιξη της διαδικασίας αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στη Βραζιλία όσο και διεθνώς.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων σε οικιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπου συχνά οι γραμμές μεταξύ προσωπικής εξυπηρέτησης και επαγγελματικής απασχόλησης παραμένουν ασαφείς. Σε περιβάλλοντα όπου η ιδιωτική ζωή διασταυρώνεται με την επαγγελματική εργασία, η τήρηση σαφών όρων απασχόλησης και η προστασία των εργαζομένων αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που συχνά φτάνουν τελικά στις δικαστικές αίθουσες.

Καθώς η διαδικασία θα προχωρά, περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες εργασίας, τα συμβόλαια και τις οικονομικές διεκδικήσεις ενδέχεται να έρθουν στο φως, διαμορφώνοντας μια πληρέστερη εικόνα για την υπόθεση που φέρνει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές του πλανήτη αντιμέτωπο με μια σοβαρή δικαστική διαμάχη εκτός γηπέδων.