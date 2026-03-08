newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο MEGA είπε πως ήταν σημαντική η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει τις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά στην Κύπρο, θωρακίζοντάς την.

Στη συνέχεια ανέφερε πως καμία χώρα δεν μένει ανεπηρέαστη από τον πόλεμο, ενώ διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας έχει ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο. Είναι καθοριστικής σημασίας για μια χώρα να έχει τη δημοσιονομική και την πολιτική σταθερότητα και την αποτρεπτική δύναμη. Όσον αφορά τα αποθέματα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 90 ημερών και παραπάνω. Άρα στο θέμα του εφοδιασμού δεν υπάρχει κάποια ανησυχία».

«Ο πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που διασφάλισε και θωράκισε την άμυνα της Κύπρου. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και τη συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο. Έχουμε και τη βοήθεια στη Βουλγαρία από τη βόρεια Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί κοστίζουν πολλά χρήματα. Για πρώτη φορά βλέπει ο Έλληνας πολίτης οι θυσίες του να πιάνουν τόπο».

«Κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση είναι η επίθεση σε ελληνικό και κυπριακό έδαφος», σημείωσε ο υπουργός.

Σχετικά με την κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στην Κοζάνη, ο κος Παπασταύρου χαρακτήρισε ανακριβείς τις δηλώσεις του σχετικά με τις τιμές του ρεύματος.

«Ο κος Τσίπρας είπε τον δύο φορές εκλεγμένο πρωθυπουργό γελωτοποιό του βασιλιά. (…) Είναι τελείως ανακριβή (σ.σ.: τα στοιχεία για το ρεύμα). Ο πρωθυπουργός απαντώντας την προηγούμενη Παρασκευή στον θεσμικό χώρο που είναι η Βουλή, στην ερώτηση του αρχηγού της αντιπολίτευσης, κατέθεσε τα μόνα στοιχεία, τα στοιχεία της Eurostat, που έχουν βγει τα πιο πρόσφατα και είναι για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτά είναι τα στοιχεία».

Όσον αφορά την συμφωνία με την Chevron, ο κος Παπασταύρου τόνισε τη σημασία αυτής της κίνησης για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Ακόμη, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος πιθανής εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, σημειώνοντας πως η Ελλάδα δεν δίνει λευκή επιταγή σε κανέναν.

«Σε 12 μήνες από τώρα στο Ιόνιο θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από μισό αιώνα. Μετά από μισό αιώνα θα ξαναέχουμε ερευνητική γεώτρηση. Στην περίπτωση της Chevron, γι’ αυτό προσπαθούμε να τελειώσει γρήγορα, ήδη από το δεύτερο μισό του 2026, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο και μετά θα ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και οι σεισμικές μελέτες. Είναι ένας πλούτος της πατρίδας μας. Το μήνυμα που παίρνουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόνομος είσαι, όσο το λιγότερο στηρίζεσαι στους άλλους, τόσο πιο ισχυρός είσαι», είπε.

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Άλλα Αθλήματα 08.03.26

Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού που ειδικεύεται στο τρίαθλο είναι ο μεγάλος νικητής στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Έγραψε ιστορία στις γυναίκες η Μαρινάκου με τρίτη σερί νίκη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά
Ταρακουνήθηκε η Ήπειρος 08.03.26

Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

«Ξυπνήσαμε απότομα, ο κόσμος έχει βγει έξω στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα, Ευθύμιος Χρυσοστόμου

Σύνταξη
«Θέλω τα… μισθά μου!»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

«Θέλω τα… μισθά μου!»

Ο Νεϊμάρ στο εδώλιο μετά από μήνυση της πρώην μαγείρισσάς του - Καταγγελίες για εξαντλητική εργασία έως 16 ώρες ημερησίως, βαριά καθήκοντα και απλήρωτες υπερωρίες –

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιωάννινα: Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.
Στα Ιωάννινα 08.03.26

Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.

Το επαγγελματικό βαν ανετράπη καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο - Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Ήπειρος: Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R – «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in
Σεισμός στην Ήπειρο 08.03.26

Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R στη Λεπτοκαρυά - «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in

Ο σεισμός έβγαλε «τον κόσμο στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένους», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων - Η περιοχή δίνει μικρά μεγέθη, καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ισραήλ: Το σχέδιο για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν
Κόσμος 08.03.26

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν διερευνήσει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για να κατάσχουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού

Σύνταξη
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες
Σεχραζάντ, Ορλάντο, Όφρεντ 08.03.26

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες

Η λογοτεχνία είχε πάντα τη δύναμη να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ηρωίδες των βιβλίων φωτίζουν τις ανισότητες, τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στον χρόνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι
Ελλάδα 08.03.26

Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων.

Σύνταξη
Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – «Θα τον καταδιώξουμε» απειλεί το Ισραήλ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 08.03.26 Upd: 11:51

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – «Θα τον καταδιώξουμε» απειλεί το Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, βομβαρδισμοί και στον Λίβανο - Το Ιράν δηλώνει ότι θα αντέξει πόλεμο 6 μηνών και συνεχίζει τα αντίποινα - Το Ισραήλ απειλεί ότι θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ
Κόσμος 08.03.26

Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο

Σύνταξη
Γυναίκες σε… μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»
8η Μαρτίου 08.03.26

Γυναίκες σε... μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»

Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τρεις γυναίκες μιλούν για τη δουλειά τους σε επαγγελματικούς χώρους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αυστηρά ανδροκρατούμενοι

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
