Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο MEGA είπε πως ήταν σημαντική η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει τις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά στην Κύπρο, θωρακίζοντάς την.

Στη συνέχεια ανέφερε πως καμία χώρα δεν μένει ανεπηρέαστη από τον πόλεμο, ενώ διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας έχει ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο. Είναι καθοριστικής σημασίας για μια χώρα να έχει τη δημοσιονομική και την πολιτική σταθερότητα και την αποτρεπτική δύναμη. Όσον αφορά τα αποθέματα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 90 ημερών και παραπάνω. Άρα στο θέμα του εφοδιασμού δεν υπάρχει κάποια ανησυχία».

«Ο πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που διασφάλισε και θωράκισε την άμυνα της Κύπρου. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και τη συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο. Έχουμε και τη βοήθεια στη Βουλγαρία από τη βόρεια Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί κοστίζουν πολλά χρήματα. Για πρώτη φορά βλέπει ο Έλληνας πολίτης οι θυσίες του να πιάνουν τόπο».

«Κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση είναι η επίθεση σε ελληνικό και κυπριακό έδαφος», σημείωσε ο υπουργός.

Σχετικά με την κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στην Κοζάνη, ο κος Παπασταύρου χαρακτήρισε ανακριβείς τις δηλώσεις του σχετικά με τις τιμές του ρεύματος.

«Ο κος Τσίπρας είπε τον δύο φορές εκλεγμένο πρωθυπουργό γελωτοποιό του βασιλιά. (…) Είναι τελείως ανακριβή (σ.σ.: τα στοιχεία για το ρεύμα). Ο πρωθυπουργός απαντώντας την προηγούμενη Παρασκευή στον θεσμικό χώρο που είναι η Βουλή, στην ερώτηση του αρχηγού της αντιπολίτευσης, κατέθεσε τα μόνα στοιχεία, τα στοιχεία της Eurostat, που έχουν βγει τα πιο πρόσφατα και είναι για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτά είναι τα στοιχεία».

Όσον αφορά την συμφωνία με την Chevron, ο κος Παπασταύρου τόνισε τη σημασία αυτής της κίνησης για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Ακόμη, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος πιθανής εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, σημειώνοντας πως η Ελλάδα δεν δίνει λευκή επιταγή σε κανέναν.

«Σε 12 μήνες από τώρα στο Ιόνιο θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από μισό αιώνα. Μετά από μισό αιώνα θα ξαναέχουμε ερευνητική γεώτρηση. Στην περίπτωση της Chevron, γι’ αυτό προσπαθούμε να τελειώσει γρήγορα, ήδη από το δεύτερο μισό του 2026, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο και μετά θα ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και οι σεισμικές μελέτες. Είναι ένας πλούτος της πατρίδας μας. Το μήνυμα που παίρνουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόνομος είσαι, όσο το λιγότερο στηρίζεσαι στους άλλους, τόσο πιο ισχυρός είσαι», είπε.