Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού

Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου τα σχολεία στον δήμο Ιωαννιτών προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, μετά τον σημερινό σεισμό των 5,3 βαθμών.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του δήμου αύριο Δευτέρα.

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

Ζημιές σε σπίτια από το σεισμό

Υπενθυμίζεται ότι από τη σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών σημειώθηκαν ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 7 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους, ενώ τρία θεωρούνται μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Ζημιές σημειώνονται και αγροικίες σε χωριά της Δωδώνης, ενώ ρωγμές έχει υποστεί και ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στην Ζίτσα.