Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού
Ελλάδα 08 Μαρτίου 2026, 19:23

Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού

Τα σχολεία στο δήμο Ιωαννιτών δεν θα λειτουργήσουν για προληπτικούς λόγους μετά τον σεισμό.

Σύνταξη
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Spotlight

Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου τα σχολεία στον δήμο Ιωαννιτών προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, μετά τον σημερινό σεισμό των 5,3 βαθμών.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του δήμου αύριο Δευτέρα.

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

Ζημιές σε σπίτια από το σεισμό

Υπενθυμίζεται ότι από τη σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών σημειώθηκαν ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 7 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους, ενώ τρία θεωρούνται μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Ζημιές σημειώνονται και αγροικίες σε χωριά της Δωδώνης, ενώ ρωγμές έχει υποστεί και ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στην Ζίτσα.

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ιράν – Απάντηση της Τεχεράνης, στο Ισραήλ ήχησαν σειρήνες

Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Ιράν – Απάντηση της Τεχεράνης, στο Ισραήλ ήχησαν σειρήνες

«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ελλάδα 08.03.26

«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Στο σπίτι του γιατρού βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος

Σύνταξη
Ρόδος: Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιείτο από την μητέρα της
Ελλάδα 08.03.26

Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιείτο από την μητέρα της

Ολα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σεισμός: Ξύπνησαν μνήμες από το 1969 – Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο
Θεσπρωτία 08.03.26

Ξύπνησαν μνήμες από τον σεισμό του 1969 - Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Σύνταξη
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ: Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας – Δείτε φωτογραφίες
Ελλάδα 08.03.26

Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας από τα 5,3 Ρίχτερ - Δείτε φωτογραφίες

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Σύνταξη
Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds
Ελλάδα 08.03.26

Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds

Η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά
Ταρακουνήθηκε η Ήπειρος 08.03.26

Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

«Ξυπνήσαμε απότομα, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα - Δείτε φωτογραφίες από ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες

Σύνταξη
Ιωάννινα: Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.
Στα Ιωάννινα 08.03.26

Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.

Το επαγγελματικό βαν ανετράπη καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο - Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Ήπειρος: Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R – «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in
Σεισμός στην Ήπειρο 08.03.26

Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R στη Λεπτοκαρυά - «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in

Ο σεισμός έβγαλε «τον κόσμο στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένους», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων - Η περιοχή δίνει μικρά μεγέθη, καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι

Σύνταξη
Βόλος-ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′
Αθλητισμός & Σπορ 08.03.26

Βόλος-ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′

Οι Θεσσαλοί το… έσωσαν στο τέλος, καθώς ιοσφάρισαν με πέναλτι στο 90+7’, όπου ευστόχησε ο Χουάνπι. Ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε, μόλις προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: Μεγάλη επιστροφή και νίκη για τον «Γηραιό» από το -21! (vids)
Μπάσκετ 08.03.26

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: Μεγάλη επιστροφή και νίκη για τον «Γηραιό» από το -21! (vids)

Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -21 με το οποίο έχανε στο Ιβανώφειο από τον Παναθηναϊκό, για να πετύχει τεράστια νίκη με 76-74, χάρη σε buzzer beater του Έλντερ-Ντέιβις 2 δέκατα πριν τη λήξη!

Σύνταξη
Super League 2: Στο +4 ο ΠΑΟΚ Β’ (3-0), ισοπαλίες για Νέστο και Καβάλα πριν το ντέρμπι παραμονής (vids)
Super League 2 08.03.26

Στο +4 ο ΠΑΟΚ Β' (3-0), ισοπαλίες για Νέστο και Καβάλα πριν το ντέρμπι παραμονής (vids)

Για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ, ο ΠΑΟΚ Β’ ήταν ο κερδισμένος μετά το 3-0 επί του Καμπανιακού, καθώς Νέστος και Καβάλα έμειναν στο 0-0 στις έδρες των ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικού αντίστοιχα.

Σύνταξη
Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης
Πολιτική 08.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης

Κανείς δεν μπορεί να δηλώσει βέβαιος για τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου με το Ιράν, ούτε και αν θα είναι πιο «βολικό» το καθεστώς που θα κληθεί να αναλάβει μία τέτοια χώρα εάν επικρατήσει χάος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι
Φεμινιστική κραυγή 08.03.26

Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι

Το σπαρακτικό δράμα της Μάσα Σιλίνσκι, Ο Ήχος της Πτώσης, είναι ένα εξαιρετικό έπος που θα σας συγκλονίσει, σύμφωνα με τον σινεκριτικό των Times, Kevin Maher.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ελλάδα 08.03.26

«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Στο σπίτι του γιατρού βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος

Σύνταξη
Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ
On Field 08.03.26

Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα αδιανόητα και χυδαία μηνύματα που εμφανίστηκαν στο Grok με τις διοικήσεις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να λαμβάνουν άμεσα δράση εναντίον της πλατφόρμας Χ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δύο χαμένα πέναλτι ξανά ο Άρης, με Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά και ως αντίπαλο
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Δύο χαμένα πέναλτι ξανά ο Άρης, με Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά και ως αντίπαλο

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο
Διακήρυξη του ΟΗΕ 08.03.26

Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο

Πορείες, εκδηλώσεις, ομιλίες για τη σημασία του φεμινιστικού κινήματος. Αλλά και λουλούδια και γλυκά και εμπορευματοποίηση. Έτσι τιμήθηκε και φέτος η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ
On Field 08.03.26

Η νίκη στο ντέρμπι δίνει άνεση χρόνου για Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους δύο ματς στην Γαλλία, με Παρί και Μονακό, αλλά μετά τη νίκη με τους «πράσινους» δεν υπάρχει λόγος να πάρουν ρίσκο με Γουόκαπ και Βεζένκοφ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Βόλος – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Βόλος – ΟΦΗ

LIVE: Βόλος – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΟΦΗ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ρόδος: Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιείτο από την μητέρα της
Ελλάδα 08.03.26

Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιείτο από την μητέρα της

Ολα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σεισμός: Ξύπνησαν μνήμες από το 1969 – Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο
Θεσπρωτία 08.03.26

Ξύπνησαν μνήμες από τον σεισμό του 1969 - Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Σύνταξη
Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς
Πολιτική 08.03.26

Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη τάχθηκε ξεκάθαρα απέναντι στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Ζανκτ Πάουλι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 08.03.26

LIVE: Ζανκτ Πάουλι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζανκτ Πάουλι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 25η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο
Κόσμος 08.03.26

Ο Λίβανος καταδικάζει την επίθεση στην Κύπρο - Δεν μας αντιπροσωπεύουν τέτοιες ενέργειες

Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

