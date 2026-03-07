«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) δήλωσε πως η χώρα του βρίσκεται σε καιρό πολέμου, ωστόσο, είναι καλά και λέει στους εχθρούς της ότι δεν είναι εύκολη λεία, στα πρώτα δημόσια σχόλιά του αφότου το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον της γείτονός του στον Κόλπο, εν μέσω αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, ο οποίος είναι επίσης ηγέτης του Αμπού Ντάμπι, σε σχόλια που έκανε την Παρασκευή – όταν επισκέφθηκε τραυματίες από τα ιρανικά πλήγματα – και τα οποία μεταδόθηκαν σήμερα, Σάββατο, από την τηλεόραση του Αμπού Ντάμπι. «Θα επιτελέσουμε το καθήκον μας προς τη χώρα μας, το λαό μας και τους κατοίκους μας, οι οποίοι είναι επίσης μέρος της οικογένειάς μας», πρόσθεσε.
Τα ΗΑΕ, τα οποία αποτελούνται από επτά εμιράτα, περιλαμβανομένου του Ντουμπάι, θα προστατεύσουν όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα, επισήμανε.
«Οι Ιρανοί δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους»
Αξιωματούχος των Εμιράτων δήλωσε, εξάλλου, σήμερα πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλουν να τερματισθεί αμέσως η ιρανική επίθεση εναντίον κρατών τα οποία δεν συμμετέχουν στον πόλεμο.
«Οποιουδήποτε είδους κλιμάκωση είναι ανησυχητική. Θέλουμε να περιορίσουμε τον πόλεμο. Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους και να σταματήσουν και να το αντιληφθούν», υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις δημιουργούν ένα τεράστιο κενό εμπιστοσύνης που θα διαρκέσει δεκαετίες. Επιπλέον, οποιαδήποτε νέα συμφωνία με το Ιράν δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς οι πύραυλοι βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.
