Ολυμπιακός – Πανιώνιος 20-5: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις του και ταυτόχρονα στις νίκες, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου (20-5) για την 2η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος.
Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Πανιώνιο, στο ματς που διεξήχθη στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο για την 2η αγωνιστική της Β’ φάσης της Water Polo League των ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» αξιοποίησαν την τεράστια ποιότητά τους και φυσικά τη διαφορά δυναμικότητας με τον αντίπαλο, πήραν από νωρίς μεγάλη διαφορά στο σκορ και τη διατήρησαν άνετα ως το τέλος, επικρατώντας τελικά με 20-5 των «κυανέρυθρων».
Έτσι, μετά την ήττα από τη Νόβι στη Σερβία για το Champions League, η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς επέστρεψε στις νίκες και πλέον ετοιμάζεται να… φορτσάρει για τον τίτλο, αφού την Πέμπτη πηγαίνει στη Βουλιαγμένη για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα, ενώ την άλλη Κυριακή υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
Με πρώτο σκόρερ τον Αλαφραγκή που πέτυχε πέντε γκολ, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «δύο στα δύο» στη δεύτερη φάση και πλέον μετρούν 16 νίκες σε ισάριθμα ματς στο φετινό πρωτάθλημα. Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός «έκλεισε» με 6-1 την πρώτη περίοδο, με γκολ του Αλαφραγκή στον παίκτη παραπάνω (0:11), ενώ στην δεύτερη, ξέφυγε με +9, με τον Γενηδουνιά (0:28) να διαμορφώνει το 11-2 του ημιχρόνου. Ο Γενηδουνιάς ήταν και αυτός που «έγραψε» το 15-3 του τρίτου οκτάλεπτου, με γκολ στην κόντρα (1:10). Στην τέταρτη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 17-3, με τον Πούρο στην κόντρα (4:20) και ο Νικολαΐδης (1:37) διαμόρφωσε το τελικό 20-5.
Τα οκτάλεπτα: 6-1, 5-1, 4-1, 5-2
Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζαλάνκι, Μαθιόπουλος, Αλαφραγκής 5, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 3, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου
Πανιώνιος: Πόρτερ, Μπουζαλάς 1, Κ. Μπιτσάκος, Καρατζάς 2, Παπάκος, Τρασάι, Α. Μπιτσάκος 1, Τακάτα, Μουρίκης, Γούνας 1, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Παυλοστάθης, Μότσιας
«Δείξαμε σοβαρότητα, θέλαμε να αντιδράσουμε»
Όσα δήλωσε για το ματς ο φουνταριστός του Ολυμπιακού, Κώστας Κάκαρης: «Δείξαμε σοβαρότητα. Θέλαμε να αντιδράσουμε μετά το παιχνίδι στο Βελιγράδι, που δεν ήμασταν καλοί. Κάναμε πολλά λάθη εκεί, που μας κόστισαν. Στο τέλος, παρά την μέτρια εμφάνιση, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τη νίκη, αλλά κάναμε κάποια λάθη και μας κόστισαν. Τώρα, είναι το ωραίο κομμάτι της σεζόν, έχει πολύ ωραία παιχνίδια, υψηλού επίπεδου, με καλές ομάδες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε».
