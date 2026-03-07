Επίθεση στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (vids)
Επίθεση έξω από το «Παύλος Γιαννακόπουλος» δέχθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Εικόνες ντροπής κατά την αποχώρηση της αποστολής της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, μετά τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Εκατό άτομα είχαν στήσει μπλόκο έξω από το γήπεδο και επιτέθηκαν στο λεωφορείο με την εικόνα να τα λέει όλα μόνη της.
Όλα αυτά πλάι στην ΓΑΔΑ. Έπειτα από έναν αγώνα μπάσκετ γυναικών που μάλιστα οι γηπεδούχοι τον νίκησαν με μεγάλη διαφορά. Και αν δεν ήταν έστω και καθυστερημένα η επέμβαση της αστυνομίας κανείς δεν ξέρει που θα έφτανε αυτή η υπόθεση.
Παρέμβαση με δακρυγόνα καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος δεν έκανε πίσω. Επαναλαμβάνουμε ότι η εικόνα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα και τα πολλά λόγια μοιάζουν αχρείαστα.
Ελληνικός αθλητισμός εν έτη 2026. Με τη ΔΕΑΒ να παριστάνει πως είναι εκεί.
Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο:
