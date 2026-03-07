Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
- Οι αλλαγές που έρχονται σε επιδόματα κυοφορίας και λοχείας
- Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του
- Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Καλούς Λιμένες και Γαύδο
- Ισχυρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί (βίντεο)
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (7/3) ξεχωρίζει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕΛ για τη Stoiximan Super League, η υπόλοιπη ποδοσφαιρική δράση σε Ελλάδα και Ευρώπη και ο αγώνας Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για το μπάσκετ γυναικών.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
12:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γαλατασαράι – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Προμηθέας Stoiximan GBL
14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάνσφιλντ – Άρσεναλ FA Cup
15:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μαγιόρκα La Liga
15:00 Action 24 Πανιώνιος – Καλαμάτα Super League 2
15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Κόμο Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Μύκονος Betsson Stoiximan GBL
16:30 Novasports Start Βόλφσμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Λειψία – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Άρης – Ατρόμητος Super League
Novasports 1HD Λεβάντε – Τζιρόνα La Liga
17:30 Novasports Extra 1 Γκρόνινγκεν – Άγιαξ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet Super League
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Μαρούσι Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος Stoiximan GBL
19:00COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports Prime Κολωνία – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Τσέλσι FA Cup
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπράγκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
21:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Άλκμααρ Eredivisie
21:00 Novasports 6HD Μαρία Σάκκαρη – Λίλι Τάγκερ Indian Wells
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Νασρ – Νέομ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Indian Wells
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Α. Ο. Θήρας – Πανιώνιος ΓΣΣ Τελικός Κυπέλλου Βόλεϊ γυναικών
21:30 Novasports 3HD Μπόχουμ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
21:30COSMOTE SPORT 9 HD Νάπολι – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Πίζα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2026 85 (Γερμανία, Αμβούργο)
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι FA Cup
- Ξεκινούν τα play offs στην Α1 Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό
- Κρίσιμο παιχνίδι στη Super League 2: Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμάτα – Τα δεδομένα για την άνοδο
- Live η «μάχη» του Πετρούνια στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού
- Οριακή ανάκαμψη για την Μπαρτσελόνα: Αυξάνει κατά 81 εκατ. ευρώ το μισθολογικό της όριο
- Η Premier League κρίνεται όλο και περισσότερο στις στατικές φάσεις
- Επιστροφή στην GBL με την 20η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Προμηθέας
- Έκαναν το 1-2 στην Αυστραλία οι Mercedes: Pole position ο Ράσελ, δεύτερος ο Αντονέλι (pic+vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις