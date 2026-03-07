magazin
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
07 Μαρτίου 2026, 14:20

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Στο τοπίο της σύγχρονης ελληνικής μυθοπλασίας, υπάρχουν στιγμές που η παρουσία ενός και μόνο ανθρώπου προσδίδει σε μια παραγωγή το βάρος της ιστορίας και το άρωμα της αυθεντικότητας. Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σε μια σειρά όπου το καστ έχει επιλεγεί με χειρουργική ακρίβεια, η δωρική φιγούρα του 88χρονου καλλιτέχνη έρχεται να λειτουργήσει ως ο ηθικός και πνευματικός φάρος ενός κόσμου που δοκιμάζεται.

Από το «Μεγάλο μας Τσίρκο» στη συλλογική μνήμη

Ο Χρήστος Καλαβρούζος δεν υπήρξε ποτέ ένας απλός «θεατρίνης». Υπήρξε η φωνή που κουβάλησε το λαϊκό αίσθημα και την ιστορική συνείδηση ενός ολόκληρου λαού. Όταν το 1973 πάτησε το σανίδι στο «Μεγάλο μας Τσίρκο», σε σκηνοθεσία Κώστα Καζάκου και κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλλη, δεν ερμήνευε απλώς έναν ρόλο· συμμετείχε σε μια πράξη αντίστασης και πνευματικής αφύπνισης.

Αυτή η εσωτερική φλόγα μεταλαμπαδεύτηκε αργότερα στη μεγάλη οθόνη, με το εμβληματικό «Μάθε παιδί μου γράμματα», του Θοδωρή Μαραγκού. Εκεί, η ερμηνεία του έγινε σύμβολο μιας Ελλάδας που πάλευε ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, επιβεβαιώνοντας πως ο Καλαβρούζος διαθέτει το σπάνιο χάρισμα να μετουσιώνει τον λόγο σε βίωμα.

Η απολογία ενός φιλοσόφου

Αν υπάρχει μια στιγμή που η θεατρική του οντότητα άγγιξε το απόλυτο, αυτή είναι αναμφισβήτητα «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» του Κώστα Βάρναλη. Μέσα από τον συγκλονιστικό αυτό μονόλογο, ο ηθοποιός δεν υποδύθηκε απλώς τον Σωκράτη. Σωματοποίησε τον καταγγελτικό λόγο ενάντια στην υλική και ηθική σήψη.

Με μια ερμηνεία που έμεινε αξέχαστη για τη διαύγεια και το κοινωνικό της εκτόπισμα, απέδειξε πως ο ηθοποιός είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο διαχρονικό μήνυμα και το σήμερα. Αυτή η «σωκρατική» ηρεμία και η ασυμβίβαστη αναζήτηση της αλήθειας είναι που τον ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

Μια συνάντηση που άργησε 32 χρόνια

Η μοίρα, ή ίσως η καλλιτεχνική νομοτέλεια, τον φέρνει ξανά φέτος στο MEGA, συναντώντας τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη. Η προηγούμενη κοινή τους θητεία, το 1994 στο «Κόκκινο Φεγγάρι», μια ατμοσφαιρική παραγωγή του MEGA με τους Γιάννη Φέρτη και Κοραλία Καράντη, που ένωσε το ερωτικό πάθος με το αστυνομικό μυστήριο υπό τους ήχους της Δήμητρας Γαλάνη που παραμένει μια γλυκιά ανάμνηση ποιοτικής τηλεόρασης.

Τρεις δεκαετίες μετά, οι δύο δημιουργοί ωριμότεροι από ποτέ, συμπράττουν στους «Αθώους», μια σειρά που ξεχωρίζει για την αισθητική της αρτιότητα και το βάθος των χαρακτήρων της. «Καθώς μεγαλώνει κανείς, αν τα χρήματα και η δόξα σταματήσουν να τον νοιάζουν όντως, μάλλον γίνεται πιο ήπιος άνθρωπος και πιο αποτελεσματικός καλλιτέχνης», έχει δηλώσει ο σκηνοθέτης σε συνέντευξή του για το Βήμα της Κυριακής, μια δήλωση που μάλλον ταιριάζει εξαιρετικά και στον Χρήστο Καλαβρούζο.

Ο Ερημίτης των «Αθώων»: Ο Δάσκαλος της Αγάπης

Στους «Αθώους», ο Χρήστος Καλαβρούζος ενσαρκώνει τον Ερημίτη, έναν ρόλο που μοιάζει σαν να γράφτηκε για εκείνον. Άλλωστε, όλη η προσωπικότητα του άνδρα που έχει αποσυρθεί από τον θόρυβο του κόσμου για να βρει τη σιωπή της ψυχής κοντά στη φύση, χτίστηκε από την Ελένη Ζιώγα με ιδιαίτερη μαεστρία, πατώντας πάνω στις περιορισμένες αναφορές που υπάρχουν στο εμβληματικό κείμενο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη για τον παράδεισο.

Σε ένα περιβάλλον γεμάτο πάθη, αδικία και σκληρότητα, ο Γιάννος βρίσκει τον δικό του «Δάσκαλο», ο οποίος γίνεται είναι η γέφυρα για τη μεταμόρφωσή του. Το στοπ καρέ από το πρώτο εντυπωσιακό τρέιλερ της σειράς, πριν ακόμη εκείνη κάνει πρεμιέρα, μας είχε δώσει μια γεύση από τη μορφή του ρόλο.

Με την πραότητα που μόνο η βαθιά γνώση της ζωής χαρίζει, ο Χρήστος Καλαβρούζος γίνεται ο πνευματικός πατέρας που αναγνωρίζει την αθωότητα εκεί που οι άλλοι βλέπουν ενοχή. Η επικοινωνία του με τη φύση και τα ζώα, η σχεδόν μεταφυσική του αύρα, προσδίδουν στη σειρά μια διάσταση ιερότητας. Είναι ο άνθρωπος που θα διδάξει στον ήρωα —και σε εμάς— πως η αληθινή ελευθερία δεν βρίσκεται στους τοίχους της φυλακής, αλλά στην άσκηση της αγάπης.

Στο πρόσωπο του Χρήστου Καλαβρούζου, «Οι Αθώοι» βρήκαν την πηγή της αληθινής ευτυχίας. Έναν ρόλο, ερμηνευμένο από έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη που με την παρουσία του μας θυμίζει πως η τέχνη, στην πιο αγνή της μορφή, είναι μια διαρκής αναζήτηση του φωτός μέσα στο σκοτάδι.

Stream magazin
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»
Κόντρα 06.03.26

Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο παγκόσμιος κολοσσός των Pokemon παλεύει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από την επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου που εργαλειοποιεί των Pikachu για προπαγάνδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο
Yu-Gi-Oh? 06.03.26

Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από Σούπερμαν, Marvel και γνωστές ταινίες του Χόλιγουντ προκαλεί συζητήσεις για κακόγουστη αισθητική και προπαγάνδα, την ώρα που μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

