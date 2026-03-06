Η Telegraph στον όμιλο του Politico, της Bild και της Welt

Η Axel Springer, ιδιοκτήτρια των Politico και Business Insider, πρόκειται να εξαγοράσει την Telegraph, καταθέτοντας προσφορά 575 εκατ. λιρών που ματαίωσε μια ανταγωνιστική συμφωνία από τον ιδιοκτήτη της Daily Mail.

Η Springer, που κατέχει επίσης τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Ευρώπης, τη Bild, καθώς και τη Die Welt, συμφώνησε σε συμφωνία εξ ολοκλήρου σε μετρητά για τις Daily και Sunday Telegraph.

Ο Ματίας Ντέπφνερ, μακροχρόνιος διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού ομίλου μέσων ενημέρωσης, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να αποκτήσει νέα περιουσιακά στοιχεία, αφού πριν από δύο χρόνια έκλεισε συμφωνία με το επενδυτικό κεφάλαιο KKR για να αποσύρει τον μιντιακό όμιλο από το χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, η συμφωνία βάζει τέλος σε μια μακρά διαμάχη για την ιδιοκτησία του Telegraph Media Group, που εκδίδει την εφημερίδα Daily Telegraph, η οποία μετρά 171 χρόνια ιστορίας, και άλλη μία εφημερίδα που κυκλοφορεί την Κυριακή.

🔴 BREAKING: The Telegraph has been acquired by the German publisher Axel Springer for £575m in a surprise raid that brings a potent new force to Fleet Street Read more details on the sell here ⤵️https://t.co/9Dp1lqofJI pic.twitter.com/4Mmhk8eyjM — The Telegraph (@Telegraph) March 6, 2026

Η Axel Springer τόνισε ότι θα επενδύσει στον όμιλο «για να του επιτρέψει να γίνει το κορυφαίο κεντροδεξιό μέσο ενημέρωσης στον αγγλόφωνο κόσμο» και να «επιταχύνει» την επέκτασή του στην αγορά των ΗΠΑ.

«Πάνω από 20 χρόνια πριν, προσπαθήσαμε να εξαγοράσουμε την Telegraph και δεν τα καταφέραμε. Τώρα το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Axel Springer, Mathias Döpfner.

Η γερμανική εταιρεία κατέχει τίτλους, όπως τις εφημερίδες Bild και Welt και τον όμιλο πολιτικών πληροφοριών Politico.