Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την Παρασκευή ένα ξενοδοχείο στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώθηκε έκρηξη και καπνός υψώνεται από το ξενοδοχείο.

Επίθεση με drones κατά αμερικανικής βάσης κοντά στο αεροδρόμιο του Αρμπίλ

Επιπλέον, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται μια αμερικανική διπλωματική αποστολή, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ.

«Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» έπληξαν τη βάση αυτή, είπε ένας αξιωματούχος. Άλλη πηγή ανέφερε ότι τουλάχιστον δύο από αυτά συνετρίβησαν στον περίβολο της βάσης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι επρόκειτο για πυραυλική επίθεση και ότι δύο πύραυλοι τύπου Κατιούσα έπληξαν τη στρατιωτική βάση Τάτζι, στα βόρεια της Βαγδάτης.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.

Drones έπληξαν το αεροδρόμιο και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Βασόρα

Επιπλέον, τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το αεροδρόμιο της Βασόρας και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράκ, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στον τερματικό σταθμό φορτίου του αεροδρομίου της Βασόρας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δύο άλλα έπληξαν μια αμερικανική εταιρεία στον πετρελαϊκό συγκρότημα Μπουρτζέσια της Βασόρας και ένα τέταρτο έπληξε το κοίτασμα πετρελαίου της Ρουμάιλα, όπου δραστηριοποιείται ο βρετανικός κολοσσός ενέργειας BP.

Την ίδια ώρα, ο γαλλικός πετρελαϊκός κολοσσός TotalEnergies στη Βασόρα ζήτησε από το προσωπικό του να απομακρυνθεί εσπευσμένα από έργα που πραγματοποιεί ο όμιλος στην πόλη αυτή του Ιράκ, σύμφωνα με ιρακινές πηγές του πετρελαϊκού τομέα.

Το μέτρο αυτό λήφθηκε μετά τις επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή, έπειτα από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.