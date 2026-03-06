newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
ΚΚΕ για τα 116 χρόνια από το Κιλελέρ: «Η νέα ΚΑΠ, ωμή προσαρμογή στις συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας»
ΚΚΕ για τα 116 χρόνια από το Κιλελέρ: «Η νέα ΚΑΠ, ωμή προσαρμογή στις συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας»

Το ΚΚΕ κυκλοφόρησε ανακοίνωση με αφορμή την επέτειο των 116 χρόνων από την εξέγερση του Κιλελέρ

«Εκατόν δεκαέξι χρόνια από την ηρωική εξέγερση των αγροτών του Θεσσαλικού Κάμπου, η ΚΕ του ΚΚΕ χαιρετίζει τους αγώνες των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων. Σήμερα ο αντίπαλος δεν είναι οι φεουδάρχες των περασμένων αιώνων, είναι οι καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, τα μονοπώλια της μεταποίησης και εμπορίας, οι τράπεζες, οι κυβερνήσεις και το κράτος τους» τονίζει η ΚΕ του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή της για την επέτειο του Κιλελέρ.

«Το ΚΚΕ παλεύει για μια οργάνωση της παραγωγής και της κοινωνίας από την οποία ο αγρότης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα»

Και προσθέτει: «Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τα δίκαια αιτήματα των αγωνιζόμενων αγροτών, προχώρησε σε μια κυνική αλλά σημαντική ομολογία: ότι δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει, γιατί αυτά προσκρούουν στα «όρια» της ΚΑΠ της ΕΕ και της «ελεύθερης αγοράς», που δεν είναι τίποτα άλλο από την απόλυτη κυριαρχία των μονοπωλίων.

Αυτή η παραδοχή αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική κερδοφορία και πολιτική στήριξής της είναι τα δεσμά που πρέπει να σπάσουν για να μπορέσει ο αγρότης να ανασάνει, να βρει το δίκιο του και να ζήσει με αξιοπρέπεια από την εργασία του στην ύπαιθρο».

Για τη νέα ΚΑΠ

Επισημαίνει δε τα εξής: «Η νέα ΚΑΠ, που σχεδιάζεται για να εφαρμοστεί από το 2027, αποτελεί στην πραγματικότητα μια ωμή προσαρμογή στις συνθήκες της πολεμικής προετοιμασίας. Στόχος της δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση των μονοπωλιακών ομίλων σε φθηνές πρώτες ύλες με κάθε τρόπο: είτε μέσω της δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων για τις δικές τους ανάγκες, είτε μέσω της προώθησης ληστρικών συμφωνιών τύπου Mercosur με άλλες συμμαχίες καπιταλιστικών κρατών».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στον φετινό αγώνα των αγροτών, και στην παλλαϊκή κινητοποίηση και στήριξη του αγώνα αυτού «δείχνοντας την προοπτική μιας μεγάλης συμμαχίας που παλεύει κατά των κοινών της αντιπάλων».

Το ΚΚΕ τονίζει πως η πείρα των αγώνων αυτών «διδάσκει πως όσο το τιμόνι της οικονομίας και της εξουσίας βρίσκεται στα χέρια των μονοπωλίων, ό,τι κερδίζεται με θυσίες στον δρόμο, η σημερινή εξουσία και οικονομία επιχειρεί να το πάρει πίσω μέσω της ακρίβειας, των φόρων και των ανατιμήσεων», ενώ επισημαίνει πως «συνέχεια αυτής της επίθεσης είναι και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος».

Στιγμιότυπο από τον εορτασμό παλαιότερης επετείου της αγροτικής εξέγερσης του Κιλελέρ στη Λάρισα.

Το ΚΚΕ για την οργάνωση της παραγωγής

«Το ΚΚΕ», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, «παλεύει για μια οργάνωση της παραγωγής και της κοινωνίας από την οποία ο αγρότης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα γιατί:

-Μπαίνει οριστικό τέλος στον εφιάλτη των χρεών. Με την κοινωνικοποίηση των τραπεζών, διαγράφονται τα τοκογλυφικά χρέη των βιοπαλαιστών αγροτών, σταματούν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις και η αγροτική οικογένεια απαλλάσσεται από το βάρος που της στερεί το ψωμί και το μέλλον της.

-Το κράτος θα προγραμματίζει τι χρειάζεται η χώρα για να εξασφαλίσει ο λαός φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα. Ο αγρότης θα έχει σίγουρη διάθεση της παραγωγής του, εγγυημένες τιμές και επιστημονική βοήθεια για να βελτιώσει το χωράφι του, χωρίς το άγχος του ανταγωνισμού.

-Μπαίνει τέλος στις κατευθύνσεις των Βρυξελλών και την ΚΑΠ που εντείνει την καταλήστευση του αγρότη για να κερδίζουν οι βιομήχανοι.

-Η γη δε θα είναι εμπόρευμα. Τα μεγάλα εργοστάσια τροφίμων, οι αποθήκες, τα λιμάνια περνάνε στα χέρια της εργατικής εξουσίας. Έτσι ο αγρότης δε θα τρέμει αν ο έμπορος θα του πάρει το προϊόν «κοψοχρονιά» ή αν η πολυεθνική θα του επιβάλει τιμές απλησίαστες στα λιπάσματα.

-Η εργασία του λαού θα κατευθύνεται στην εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υποδομών και μέτρων προστασίας της παραγωγής όχι όπως σήμερα που ο μόχθος των εργαζομένων λεηλατείται μέσα από τους δυσβάσταχτους φόρους, για να χρηματοδοτούνται οι επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

-Ο βιοπαλαιστής αγρότης και η οικογένειά του θα έχουν εξασφαλισμένα μόνιμη δουλειά, δωρεάν υγεία και παιδεία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, μακριά από τα νύχια των τραπεζών και των μεσαζόντων.

«Θα έχει λόγο για το τι θα καλλιεργηθεί»

-Μέσα από τον εθελοντικό παραγωγικό συνεταιρισμό, που θα είναι ενταγμένος στον Κεντρικό Σχεδιασμό, αλλά και με τη συμμετοχή του στα όργανα της εργατικής εξουσίας, ο ατομικός αγροτοπαραγωγός θα έχει λόγο για το τι θα καλλιεργηθεί, πώς θα βελτιωθεί η σοδειά και η παραγωγή, για το ποιες είναι οι ανάγκες του. Παύει να είναι ο αδύναμος κρίκος που τον συνθλίβουν τα κάθε λογής «συλλογικά σχήματα» του καπιταλισμού, τα οποία λειτουργούν ως μεσάζοντες των μεγάλων ομίλων και των τραπεζών».

«Αυτό είναι το κοινό μέλλον που συμφέρει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα και τους βιοπαλαιστές αγρότες, γιατί θα βελτιώσει συνολικά τις συνθήκες εργασίας και ζωής τους» αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Με ένα ΚΚΕ δυνατό μέσα στον λαό, μπαίνουν από σήμερα οι βάσεις για την αντεπίθεση των πολλών. Αυτός είναι ο μόνος αισιόδοξος δρόμος για να απαλλαγούμε οριστικά από τη φτώχεια, το ξεκλήρισμα, την εκμετάλλευση και τους πολέμους».

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
Κόσμος 06.03.26

«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της εκτροφής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της εκτροφής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Στο in η απολογία του 06.03.26

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
