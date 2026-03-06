Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα με τον 15χρονο μαθητή από την Γαλλία, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου στην Ομόνοια, όπου και διέμενε, εξετάζουν οι Αρχές.

Το παιδί είχε έρθει στη χώρα μας στα πλαίσια σχολικής εκδρομής. στην Ελλάδα αναμένονται οι γονείς του άτυχου παιδιού, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Μαρτυρίες μιλούν για δυστύχημα

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών του, ο θάνατος του 15χρονου οφείλεται σε δυστύχημα.

Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο και να εξακριβώσουν τα αίτια της πτώσης.

Να σημειωθεί ότι στο δωμάτιο που διέμενε το παιδί δεν εντοπίστηκε αλκοόλ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διερευνούν όλα τα δεδομένα, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του συμβάντος. Η σορός του 15χρονου αναμένεται να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή ώστε από τις τοξικολογικές εξετάσεις να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης η άλλων ουσιών.

Συλλυπητήρια Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, Laurence Auer για να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού προς την οικογένεια του μαθητή και τη γαλλική εκπαιδευτική κοινότητα.

Παράλληλα, η υπουργός ενημέρωσε ότι θα αποστείλει επιστολή στη Amélie Oudéa-Castéra, εκφράζοντας τη συμπαράσταση της Ελλάδας, και διαβεβαίωσε ότι οι ελληνικές αρχές είναι στη διάθεση της γαλλικής πλευράς για την πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος.