Στην Ελλάδα οι γονείς του Γάλλου μαθητή που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία έπεσε το βράδυ της Πέμπτης από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού στην Ομόνοια, χάνοντας με τραγικό τρόπο τη ζωή του.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσουν σήμερα οι γονείς του άτυχου παιδιού, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Πώς συνέβη το μοιραίο

Ο 15χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο και να εξακριβώσουν τα αίτια της πτώσης.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες για το περιστατικό, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας από το ξενοδοχείο και γειτονικές επιχειρήσεις.

Για τις συνθήκες της πτώσης, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και ειδικότερα το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας μέχρι το σενάριο να είχε καταναλώσει αλκοόλ, να ένιωσε ζάλη και να βρέθηκε στο κενό.

Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στα άλλα παιδιά και στους συνοδούς εκπαιδευτικούς, που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη.