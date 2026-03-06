Στην Ελλάδα οι γονείς του Γάλλου μαθητή που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
Τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές για την πτώση του 15χρονου στο κενό.
- Βροχές με… ήλιο σήμερα – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα
- «Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ
- Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία έπεσε το βράδυ της Πέμπτης από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ξενοδοχείου επί της οδού Σολωμού στην Ομόνοια, χάνοντας με τραγικό τρόπο τη ζωή του.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσουν σήμερα οι γονείς του άτυχου παιδιού, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
Πώς συνέβη το μοιραίο
Ο 15χρονος βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο και να εξακριβώσουν τα αίτια της πτώσης.
Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλέξουν μαρτυρίες για το περιστατικό, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας από το ξενοδοχείο και γειτονικές επιχειρήσεις.
Για τις συνθήκες της πτώσης, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και ειδικότερα το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας μέχρι το σενάριο να είχε καταναλώσει αλκοόλ, να ένιωσε ζάλη και να βρέθηκε στο κενό.
Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στα άλλα παιδιά και στους συνοδούς εκπαιδευτικούς, που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη.
- Στην Ελλάδα οι γονείς του Γάλλου μαθητή που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
- Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
- Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
- Σεισμός 4,4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά του Καστελλόριζου
- Συνεχίζεται η γκρίνια στη Μονακό: Ένταση ανάμεσα σε Τζέιμς και Οκόμπο (vid)
- Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ
- «Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις