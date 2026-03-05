Τραγωδία στην Ομόνοια – 15χρονος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό ο νεαρός είχε έρθει στην Αθήνα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Έπεσε από τον 3ο όροφο

Το βράδυ της Πέμπτης, περίπου στις 9 το βράδυ, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στην οδό Σολωμού και 3ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ομόνοιας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 15χρονος διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Παίδων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στα άλλα παιδιά που παραμένουν στο ξενοδοχείο.

Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.