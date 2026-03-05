Τραγωδία στην Ομόνοια – 15χρονος έπεσε στο κενό από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Ο 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία έπεσε από τον 3ο όροφο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 15χρονος μαθητής από τη Γαλλία όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Ομόνοια.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό ο νεαρός είχε έρθει στην Αθήνα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.
Έπεσε από τον 3ο όροφο
Το βράδυ της Πέμπτης, περίπου στις 9 το βράδυ, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στην οδό Σολωμού και 3ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ομόνοιας.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 15χρονος διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Παίδων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στα άλλα παιδιά που παραμένουν στο ξενοδοχείο.
Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.
