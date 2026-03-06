Ένα ολόκληρο εργαστήριο παραχάραξης πλαστών χαρτονομισμάτων μέσα στο δωμάτιό του είχε στήσει ο 17χρονος που συνελήφθη στην Κατερίνη, έπειτα από καταγγελίες για οπτικοακουστικό υλικό που έδειχνε τον ανήλικο να κάνει αναλήψεις με κάρτες – κλώνους.

Από την Αστυνομία ερευνάται αν ο 17χρονος συλληφθείς δρούσε ως μέλος κυκλώματος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, που ακολούθησαν τις καταγγελίες για βίντεο σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης όπου απεικονιζόταν κάποιος να σηκώνει χρήματα από ATM με τέτοιες κάρτες. Μάλιστα, υπάρχουν και άλλα βίντεο με άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα.

Αφού το υλικό τέθηκε υπόψη των αρμόδιων Αρχών, η Εισαγγελία παρήγγειλε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση τέλεσης των καταγγελλομένων αδικημάτων. Όπως διαπιστώθηκε, ο ανήλικος εκτός του ότι έφτιαχνε κάρτες – κλώνους με μεγάλη ευκολία, κατάφερνε να διακινεί και πλαστά χαρτονομίσματα.

Η ανάγκη του, ωστόσο, να δείχνει τα… κατορθώματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αυτή που τον πρόδωσε και οδήγησε στη σύλληψή του. Μετά τις καταγγελίες, ανάμεσα στους χρήστες βρίσκονταν πλέον και έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος που είχαν ξεκινήσει ενδελεχή ψηφιακή έρευνα αξιολογώντας κάθε σχετική ανάρτηση.

Έτσι, σε συνεργασία με παρόχους τηλεπικοινωνιών, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη και να εντοπίσουν τη διεύθυνση της κατοικίας όπου διέμενε, στην Κατερίνη Πιερίας.

Κατερίνη: Η σύλληψη του 17χρονου

Ο 17χρονος συνελήφθη χθες στην Κατερίνη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίστηκαν πειστήρια που πιστοποιούν την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος, είχε αποκρύψει επιμελώς τα πλαστά χαρτονομίσματα εντός κουτιού επιτραπέζιου παιχνιδιού, καθώς και σε ψυγείο. Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ και δύο λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι, με τσιπ και μαγνητική ταινία. Επίσης,

αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων.

Στα κατασχεθέντα συμπεριλαμβάνονται δύο μάσκες full face, γκλοπ, πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και 13 πλαστικά σφαιρίδια, δύο σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, τύπου USB, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Εις βάρος του ανηλίκου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Επίσης, ερευνάται η πιθανότητα να υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα πίσω από τον ανήλικο συλληφθέντα.