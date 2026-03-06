magazin
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα απόσπασμα από ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρομπέρτο Μπενίνι σε παλαιότερη εκπομπή του καναλιού NOVE κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Ο δημιουργός της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» μίλησε με έντονη συγκίνηση για τον πόλεμο, τη βία και κυρίως για τα παιδιά που πέφτουν θύματα συγκρούσεων.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια στιγμή ιδιαίτερα τεταμένη για τη Μέση Ανατολή. Την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, με τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν να οξύνεται και τις Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλέκονται στρατιωτικά στο πλευρό του Ισραήλ. Αεροπορικές επιδρομές, πυραυλικές επιθέσεις και στρατιωτικά πλήγματα έχουν προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες σε διάφορες χώρες της περιοχής.

«Δεν ακούνε την κραυγή πόνου που υψώνεται από παντού; Μια κραυγή πόνου που ανεβαίνει από κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν την ακούνε; Είναι ένας πόνος τεράστιος. Κι όμως συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Την ίδια στιγμή, η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα συνεχίζει να βαθαίνει. Οι συνεχείς βομβαρδισμοί, οι μεγάλες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και η δραματική έλλειψη τροφίμων, νερού και ιατρικής περίθαλψης έχουν οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε συνθήκες ακραίας ανασφάλειας, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι οι άμαχοι –και ιδιαίτερα τα παιδιά– εξακολουθούν να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα της σύγκρουσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα λόγια του Μπενίνι ακούστηκαν σαν μια κραυγή αγωνίας.

«Ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω; Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, το παιχνίδι σταματά αμέσως. Σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν; Γιατί συνεχίζουν; Γιατί συνεχίζουν να σκοτώνουν παιδιά; Θα έπρεπε να σταματήσουν αμέσως. Είναι δειλία αυτό. Τι τρομερή δειλία! Όσοι σκοτώνουν παιδιά δεν είναι άντρες».

YouTube thumbnail

«Δεν ακούνε την κραυγή του πόνου;»

Ο Ιταλός καλλιτέχνης συνέχισε την παρέμβασή του μιλώντας για τον πόνο που, όπως είπε, διαπερνά σήμερα ολόκληρο τον κόσμο.

«Είναι κάτι αβάσταχτο για την ανθρώπινη ψυχή. Δεν ακούνε την κραυγή πόνου που υψώνεται από παντού; Μια κραυγή πόνου που ανεβαίνει από κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν την ακούνε; Είναι ένας πόνος τεράστιος. Κι όμως συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

«Τα όπλα πρέπει να μπουν σε μουσεία»

Ο Μπενίνι δεν περιορίστηκε σε μια συναισθηματική καταγγελία του πολέμου, αλλά άσκησε και σκληρή κριτική στη συνεχή ανάπτυξη νέων όπλων.

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο σήμερα; Υπάρχουν άνθρωποι-ιδιοφυΐες που δουλεύουν για να φτιαχτούν όπλα, αντί να χρησιμοποιηθούν για την ευτυχία μας. Τα γονίδιά τους χρησιμοποιούνται για να φτιαχτούν όπλα που μας σκοτώνουν. Τα όπλα πρέπει να τοποθετηθούν σε μουσεία, να εκτίθενται ως όργανα βασανιστηρίων. Και αντί γι’ αυτό φτιάχνουν ‘έξυπνες’ βόμβες».

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο σήμερα;

«Ο πόλεμος δεν εξανθρωπίζεται»

Στην κορύφωση της τοποθέτησής του, ο Ιταλός ηθοποιός απέρριψε την ιδέα ότι ο πόλεμος μπορεί να γίνει «πιο ανθρώπινος».

«Θέλουν να είναι λιγότερο αιματηρά, να εξανθρωπίσουν τον πόλεμο. Όμως, μπορεί ο πόλεμος να εξανθρωπιστεί; Το πιο απάνθρωπο πράγμα στον κόσμο; Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξανθρωπιστεί, πρέπει να εξαφανιστεί. Πρέπει να τελειώσουν με τον πόλεμο! Ο πόλεμος δεν πρέπει να υπάρχει».

Και κατέληξε με μια φράση που πολλοί χαρακτήρισαν από τις πιο σκληρές και ειλικρινείς που έχουν ακουστεί δημόσια για το θέμα: «Ο κόσμος πρέπει να αποκηρύξει τον πόλεμο. Είναι μια απάτη, μια φρικαλεότητα. Ο πόλεμος είναι μια χυδαιότητα, μια απέραντη χυδαιότητα».

Το απόσπασμα από την εκπομπή μεταδόθηκε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα λόγια του Ρομπέρτο Μπενίνι επανέφεραν στο προσκήνιο ένα απλό αλλά βασανιστικό ερώτημα: γιατί οι πόλεμοι συνεχίζονται, ακόμη κι όταν τα θύματα είναι παιδιά.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stream magazin
inStream - Ροή Ειδήσεων
