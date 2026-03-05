newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 08:10

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Δεμένα παραμένουν σήμερα, Πέμπτη, τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας, καθώς βρίσκεται σε ισχύ η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αίτημα για απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Στην κινητοποίηση της ΠΝΟ συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 τα μεσάνυχτα, καλύπτοντας πανελλαδικά όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική την ενέργεια – για την οποία, όπως αναφέρει, έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή – σύμφωνα με την οποία εταιρεία, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, φέρεται να ετοίμαζε την αποστολή πλοίου σε περιοχή όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις.

Η ΠΝΟ σημειώνει ότι ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της συγκεκριμένης εταιρείας, ο οποίος επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Τα αιτήματα

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων της ΠΝΟ περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή, η κήρυξη της ευρύτερης ζώνης ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων, καθώς και η λήψη μέριμνας από το υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Παράλληλα, ναυτεργατικά σωματεία προγραμματίζουν για σήμερα στις 15:00 παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με βασικό αίτημα τη διασφάλιση της ζωής και τον άμεσο επαναπατρισμό των ναυτεργατών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τα ναυτεργατικά σωματεία να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες ναυσιπλοΐας, εγκλωβισμένα πλοία ελληνικών συμφερόντων και αυξημένο κίνδυνο για τα πληρώματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες
Ελλάδα 04.03.26

Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες

Η έκθεση εξετάζει τη μεταχείριση και τις συνθήκες κράτησης ατόμων σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αρκετούς αστυνομικούς χώρους κράτησης.

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Αχαρνές 04.03.26

Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς - Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
Ελλάδα 04.03.26

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος

Ο 53χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε στο Καματερό για άτομο που διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίες - Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε βάλει και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες

Σύνταξη
Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
Ελλάδα 04.03.26

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί

To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Ιρανικό χτύπημα σε βάσεις των Κούρδων στο Ιράκ – Νέο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 05.03.26 Upd: 08:04

Ιρανικό χτύπημα σε βάσεις των Κούρδων στο Ιράκ – Νέο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν - Σενάρια και για χερσαία επιχείρηση με κεντρικό ρόλο των Κούρδων - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
Εξομολόγηση 05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο