Αναστάτωση επικράτησε στο δικαστικό μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Εφετείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε στις 10:45 το πρωί της Τετάρτης (4/3), για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Είχε προηγηθεί κλήση από άγνωστο απευθείας στο Εφετείο Αθηνών, ο οποίος προειδοποίησε για την απειλή χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το χρονικό περιθώριο για την πιθανή έκρηξη.

Iσχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν νωρίτερα την περιοχή ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποίησε εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτιρίου. Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές προχώρησαν σε μερική εκκένωση των δικαστηρίων, απομακρύνοντας εργαζόμενους και πολίτες.

Ο έλεγχος του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Κατόπιν αυτού, η κινητοποίηση των αρχών έληξε με αρνητικό αποτέλεσμα και η λειτουργία των δικαστηρίων επανέρχεται σταδιακά στους κανονικούς της ρυθμούς.