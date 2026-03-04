Εφετείο Αθηνών: Λήξη συναγερμού μετά από απειλητικό τηλεφώνημα
Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποίησε εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη - Πρόγνωση ανά περιοχή
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
- Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
Αναστάτωση επικράτησε στο δικαστικό μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο Εφετείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε στις 10:45 το πρωί της Τετάρτης (4/3), για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Είχε προηγηθεί κλήση από άγνωστο απευθείας στο Εφετείο Αθηνών, ο οποίος προειδοποίησε για την απειλή χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το χρονικό περιθώριο για την πιθανή έκρηξη.
Iσχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν νωρίτερα την περιοχή ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποίησε εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτιρίου. Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές προχώρησαν σε μερική εκκένωση των δικαστηρίων, απομακρύνοντας εργαζόμενους και πολίτες.
Ο έλεγχος του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.
Κατόπιν αυτού, η κινητοποίηση των αρχών έληξε με αρνητικό αποτέλεσμα και η λειτουργία των δικαστηρίων επανέρχεται σταδιακά στους κανονικούς της ρυθμούς.
- Εφετείο Αθηνών: Λήξη συναγερμού μετά από απειλητικό τηλεφώνημα
- Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
- Τελειώνουν τα τρόφιμα στον Κόλπο λόγω Ορμούζ
- Ραγκούσης και Ματζουράνης: «Η Κύπρος δεν κείται μακράν» – Υπέρ της αποστολής και του ελληνικού στρατού στην Κύπρο
- Οικονομική ενίσχυση για νέα ζευγάρια στο Δήμο Σερβίων
- Τι γίνεται με Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ και τι… ακολουθεί το καλοκαίρι
- Ηλίας Βενέζης: Ο χρηστός, ο ακέραιος Τζάρτζανος
- Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις