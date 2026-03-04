ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Δίωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, οι υπάλληλοι στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετά από τις σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου Εργαζομένων του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. και του Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων. Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Βασικά αιτήματα των υπαλλήλων του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. είναι:

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού Παροχή μισθολογικού κινήτρου Συμμετοχή στη διαβούλευση για το νέο οργανισμό Πραγματοποίηση κρίσεων για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης Δραστικός περιορισμός των αναθέσεων σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες Καμία αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων

Η στάση εργασίας συνοδεύτηκε από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Δραγατσανίου 8, όπου στεγάζεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

«Η Υπουργός, για άλλη μια φορά, ήταν απούσα. Μόλις την Τρίτη το απόγευμα, λίγες ώρες πριν τη στάση εργασίας, επέλεξε για πρώτη φορά να ενημερώσει το σύνολο του προσωπικού, το οποίο και προσκάλεσε, σε Ημερίδα αφιερωμένη σε πρόγραμμα που υλοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου. Αν η ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας ήταν αποφασισμένη εδώ και μέρες από την πολιτική ηγεσία, είναι εμφανής η πρόθεση εκ μέρους της να αποφύγει την κινητοποίηση, διαφορετικά θα είχε φροντίσει να ειδοποιήσει νωρίτερα. Αν πάλι, αποφασίστηκε η ημερίδα να διεξαχθεί εσκεμμένα την ίδια μέρα με τη στάση εργασίας, ο εμπαιγμός των υπαλλήλων συνεχίζει! Η πολιτική ηγεσία, παρά τη συνεχόμενη και κλιμακούμενη πίεση από πλευράς των Συλλόγων εργαζομένων, συνεχίζει να απαξιοί στο αίτημα των Συλλόγων να συναντήσει τους εκπροσώπους τους για τη μεταφορά των αιτημάτων και την εξέλιξη της υλοποίησης τους, παραπέμποντας σε συνεργάτες του Γραφείου της. Φυσικά, καμία από τις διεκδικήσεις των Συλλόγων δεν έχει υλοποιηθεί επί της ουσίας» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι υπάλληλοι.

«Για ακόμη μια φορά και κατά τη στάση εργασίας, οι εργαζόμενοι παραπέμφθηκαν στους συνεργάτες της Υπουργού, με τα Δ.Σ. των δύο συλλόγων να αρνούνται να συμμετάσχουν σε άλλη μία «εθιμοτυπική» συνάντηση κατά την οποία δεν θα δινόταν καμία απολύτως απάντηση ή δέσμευση, για αιτήματα ήδη γνωστά και κοινοποιημένα. Σχεδόν τρία χρόνια μετά την ίδρυση του Υπουργείου, που έχει εξελιχθεί σε ένα είδος «υπερυπουργείου» καθώς έχει αναλάβει «εμβληματικές» πολιτικές της κυβέρνησης, τα προβλήματα παραμένουν και διογκώνονται: υποστελέχωση που λύνεται με αναγκαστικές μετακινήσεις, εσωτερικές, υπαλλήλων οι οποίοι κλείνουν ένα κενό δημιουργώντας ένα άλλο, στρατιές ιδιωτικών συμβούλων που εμπλέκονται στη χάραξη κρίσιμων, για την κοινωνία, πολιτικών, απουσία Οργανισμού με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και οι πραγματικές ελλείψεις προσωπικού, έλλειψη μισθολογικού κινήτρου προκειμένου να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι που καλούνται να ανταποκριθούν σε τεράστιο όγκο δουλειάς και ολοένα αυξανόμενες ευθύνες», αναφέρουν μεταξύ άλλων τονίζοντας ότι «Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι τη δικαίωση των αιτημάτων μας!»

Στη συγκέντρωση των εργαζομένων έξω από το Υπουργείου μίλησαν, παρουσιάζοντας για άλλη μια φορά, τη δεινή κατάσταση ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο., Γιώργος Σπανουδάκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Στέλλα Παλαιολόγου. Το δίκαιο των αιτημάτων των εργαζομένων του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο αναγνώρισαν και εξέφρασαν τη στήριξη στον αγώνα τους με χαιρετισμούς, εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ με τη δέσμευση για υποστήριξη των επόμενων δράσεων και κινητοποιήσεων μας, η Βέτα Πανουτσάκου, πλειοψηφούσα σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της ΟΣΥΑΠΕ και η Βιβή Πασχάλη μέλος του Γενικού Συμβουλίου και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, ο Αλέξανδρος Κυτίνος, Γενικός Γραμματέας της ΟΣΥΠΕ, όπως και ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς.