newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04 Μαρτίου 2026, 20:06

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Spotlight

Δίωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, οι υπάλληλοι στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μετά από τις σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου Εργαζομένων του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. και του Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων. Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Βασικά αιτήματα των υπαλλήλων του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο. είναι:

  1. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
  2. Παροχή μισθολογικού κινήτρου
  3. Συμμετοχή στη διαβούλευση για το νέο οργανισμό
  4. Πραγματοποίηση κρίσεων για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης
  5. Δραστικός περιορισμός των αναθέσεων σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες
  6. Καμία αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την μονιμότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων

Η στάση εργασίας συνοδεύτηκε από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Δραγατσανίου 8, όπου στεγάζεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

«Η Υπουργός, για άλλη μια φορά, ήταν απούσα. Μόλις την Τρίτη το απόγευμα, λίγες ώρες πριν τη στάση εργασίας, επέλεξε για πρώτη φορά να ενημερώσει το σύνολο του προσωπικού, το οποίο και προσκάλεσε, σε Ημερίδα αφιερωμένη σε πρόγραμμα που υλοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου. Αν η ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας ήταν αποφασισμένη εδώ και μέρες από την πολιτική ηγεσία, είναι εμφανής η πρόθεση εκ μέρους της να αποφύγει την κινητοποίηση, διαφορετικά θα είχε φροντίσει να ειδοποιήσει νωρίτερα. Αν πάλι, αποφασίστηκε η ημερίδα να διεξαχθεί εσκεμμένα την ίδια μέρα με τη στάση εργασίας, ο εμπαιγμός των υπαλλήλων συνεχίζει! Η πολιτική ηγεσία, παρά τη συνεχόμενη και κλιμακούμενη πίεση από πλευράς των Συλλόγων εργαζομένων, συνεχίζει να απαξιοί στο αίτημα των Συλλόγων να συναντήσει τους εκπροσώπους τους για τη μεταφορά των αιτημάτων και την εξέλιξη της υλοποίησης τους, παραπέμποντας σε συνεργάτες του Γραφείου της. Φυσικά, καμία από τις διεκδικήσεις των Συλλόγων δεν έχει υλοποιηθεί επί της ουσίας» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι υπάλληλοι.

«Για ακόμη μια φορά και κατά τη στάση εργασίας, οι εργαζόμενοι παραπέμφθηκαν στους συνεργάτες της Υπουργού, με τα Δ.Σ. των δύο συλλόγων να αρνούνται να συμμετάσχουν σε άλλη μία «εθιμοτυπική» συνάντηση κατά την οποία δεν θα δινόταν καμία απολύτως απάντηση ή δέσμευση, για αιτήματα ήδη γνωστά και κοινοποιημένα. Σχεδόν τρία χρόνια μετά την ίδρυση του Υπουργείου,  που  έχει  εξελιχθεί  σε  ένα  είδος  «υπερυπουργείου»  καθώς  έχει  αναλάβει «εμβληματικές» πολιτικές της κυβέρνησης, τα προβλήματα παραμένουν και διογκώνονται: υποστελέχωση που λύνεται με αναγκαστικές μετακινήσεις, εσωτερικές, υπαλλήλων οι οποίοι κλείνουν ένα κενό δημιουργώντας ένα άλλο, στρατιές ιδιωτικών συμβούλων που εμπλέκονται στη χάραξη κρίσιμων, για την κοινωνία, πολιτικών, απουσία Οργανισμού με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και οι πραγματικές ελλείψεις προσωπικού, έλλειψη μισθολογικού κινήτρου προκειμένου να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι που καλούνται να ανταποκριθούν σε τεράστιο όγκο δουλειάς και ολοένα αυξανόμενες ευθύνες», αναφέρουν μεταξύ άλλων τονίζοντας ότι «Δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι τη δικαίωση των αιτημάτων μας!»

Στη συγκέντρωση των εργαζομένων έξω από το Υπουργείου μίλησαν, παρουσιάζοντας για άλλη μια φορά, τη δεινή κατάσταση ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο., Γιώργος Σπανουδάκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Στέλλα Παλαιολόγου. Το δίκαιο των αιτημάτων των εργαζομένων του Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο αναγνώρισαν και εξέφρασαν τη στήριξη στον αγώνα τους με χαιρετισμούς, εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ με τη δέσμευση για υποστήριξη των επόμενων δράσεων και κινητοποιήσεων μας, η Βέτα Πανουτσάκου, πλειοψηφούσα σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της ΟΣΥΑΠΕ και η Βιβή Πασχάλη μέλος του Γενικού Συμβουλίου και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, ο Αλέξανδρος Κυτίνος, Γενικός Γραμματέας της ΟΣΥΠΕ, όπως και ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Κόσμος
Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Αχαρνές 04.03.26

Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς - Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
Ελλάδα 04.03.26

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος

Ο 53χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε στο Καματερό για άτομο που διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίες - Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε βάλει και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες

Σύνταξη
Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
Ελλάδα 04.03.26

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί

To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου

Σύνταξη
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: «Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» – Μάγδα Φύσσα για την απόφαση του Εφετείου
Ένοχοι και οι 42 04.03.26

«Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» - Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1: Άνετος και τέταρτος πριν πάει Λιβαδειά
Super League 04.03.26

Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

Ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ, νίκησε 4-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 4η θέση. Τα γκολ του Τριφυλλιού οι Αντίνο, Ρενάτο, Γεντβάι και Ζαρουρί, μείωσε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Ενεργειακή κρίση 04.03.26

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Σύνταξη
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία
Σενάρια και αλήθειες 04.03.26

Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία

Κάπου ανάμεσα στην αυτοχειρία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα και της εξόντωσης του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η ισραηλινή σειρά που καθήλωσε τον πλανήτη μοιάζει ως ανατριχιαστικό προσχέδιο μιας παγκόσμιας ανάφλεξης -αν δεν την προκάλεσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Μέση Ανατολή 04.03.26

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν

Σύνταξη
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Αχαρνές 04.03.26

Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς - Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990
On Field 04.03.26

Η Θέλτα, η Μαντόνα και μια φανέλα του 1990

Η ομάδα του Βίγκο ζήτησε από την Αμερικανίδα pop star να επιστρέψει μια φανέλα της Θέλτα, που φόρεσε σε συναυλία στο Μπαλαΐδος, πριν από 36 χρόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο