Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA άνοιξε τη σκηνή του σε έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει τη φωνή του με μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες των τελευταίων δεκαετιών. Ο Γιάννης Κότσιρας βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό, δίνοντας τον δικό του μουσικό τόνο στη σατιρική βραδιά του Λάκη Λαζόπουλου.

«Αν υπάρχει ένας που δεν έχει τραγουδήσει κάποιες στιγμές στη ζωή του έστω ένα τραγούδι… γι’ αυτό είναι, γι’ αυτό έγινε, ο Γιάννης Κότσιρας. Υποδεχόμαστε μια πολύ μεγάλη φωνή» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος και το υποδέχτηκε στη σκηνή.

Με τη γνώριμη, ζεστή χροιά του, ερμήνευσε τραγούδια που το κοινό έχει αγαπήσει και τραγουδήσει σε παρέες και συναυλίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα οικεία και συγκινητική.

Η παρουσία του λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές.

Δείτε το βίντεο