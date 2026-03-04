Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές
- Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
- Έρχεται νέο πακέτο αναδρομικών - Ποιοι πληρώνονται, τι περιλαμβάνει
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Μαρτίου
- «Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA άνοιξε τη σκηνή του σε έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει τη φωνή του με μερικές από τις πιο αγαπημένες μελωδίες των τελευταίων δεκαετιών. Ο Γιάννης Κότσιρας βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό, δίνοντας τον δικό του μουσικό τόνο στη σατιρική βραδιά του Λάκη Λαζόπουλου.
«Αν υπάρχει ένας που δεν έχει τραγουδήσει κάποιες στιγμές στη ζωή του έστω ένα τραγούδι… γι’ αυτό είναι, γι’ αυτό έγινε, ο Γιάννης Κότσιρας. Υποδεχόμαστε μια πολύ μεγάλη φωνή» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος και το υποδέχτηκε στη σκηνή.
Με τη γνώριμη, ζεστή χροιά του, ερμήνευσε τραγούδια που το κοινό έχει αγαπήσει και τραγουδήσει σε παρέες και συναυλίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα οικεία και συγκινητική.
Η παρουσία του λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές.
Δείτε το βίντεο
- Ιράν: Η Γερουσία αρνείται να περιορίσει τις εξουσίες του Τραμπ για τον πόλεμο
- Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
- Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Κύπρος, Τουρκία και μετά;
- «Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
- Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
- Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο 1-0: Στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στην Ατλέτικο οι «κυανόλευκοι»!
- Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις