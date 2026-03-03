Φινλανδία και Βέλγιο τάσσονται υπέρ του μαροκινού σχεδίου αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας

Δύο ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, η Φινλανδία και το Βέλγιο δήλωσαν χτες, Δευτέρα, μέσω των υπουργών Εξωτερικών τους, ότι στηρίζουν τη μαροκινή πρωτοβουλία του για αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας ως τη μόνη βιώσιμη λύση για την επίλυση της μακροχρόνιας αυτής περιφερειακής διαμάχης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών Μαρόκου, Νάσερ Μπουρίτα, και Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν, το οποίο εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης της τελευταίας στο Ραμπάτ, η Φινλανδία εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή της στο σχέδιο που έχει υποβάλει το Μαρόκο για αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας ως «σοβαρή και αξιόπιστη βάση για την επίτευξη οριστικής πολιτικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης» στο ζήτημα.

Σχετική δήλωση υπήρξε την ίδια μέρα και από πλευράς του βέλγου υπουργού Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον μαροκινό ομόλογό του επίσης στο Ραμπάτ. Ο βέλγος ΥΠΕΞ επανέλαβε τη στήριξή της χώρας του στην πρωτοβουλία για αυτονομία σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας στη διαφιλονικούμενη περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την ως «την πλέον κατάλληλη, σοβαρή, αξιόπιστη και ρεαλιστική βάση» για την επίτευξη «μιας δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής πολιτικής λύσης» στο επίμαχο ζήτημα.

Επισημαίνεται ότι σειρά ευρωπαϊκών και άλλων χωρών εξέφρασαν ή επανέλαβαν τη στήριξή τους στο εν λόγω σχέδιο μετά την έγκριση σχετικού ψηφίσματος (2797) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Σε διάγγελμά του, με αφορμή την έγκριση του ψηφίσματος, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’, είχε τονίσει ότι «τα δύο τρίτα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν πλέον ότι η μαροκινή πρωτοβουλία για αυτονομία στην περιοχή είναι η μόνη ρεαλιστική και αξιόπιστη βάση» για την επίτευξη πολιτικής λύσης.