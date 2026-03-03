Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Eli Lilly ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι περιμένει την έγκριση των αμερικανικών αρχών για να λανσάρει ένα χάπι κατά της παχυσαρκίας

Το χάπι, το δεύτερο που αναμένεται στην αγορά μετά το αντίστοιχο φάρμακο της δανικής Novo Nordisκ, μείωσε το σωματικό βάρος έως και 8% σε κλινική μελέτη που διήρκεσε 40 εβδομάδες. Η Eli Lilly εκτιμά πάντως ότι η μείωση μπορεί να συνεχίζεται για μεγαλύτερο διάστημα.

Η εταιρεία ελπίζει να λάβει το πράσινο φως εγκαίρως για να λανσάρει το χάπι στην αμερικανική αγορά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σε άλλες χώρες, η θεραπεία σχεδιάζεται να γίνει ευρέως διαθέσιμη το 2027, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eli Lilly Λούκας Μόνταρκ.

Η ορφοργλιπρόνη της Eli Lilly ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών GLP-1, φάρμακα που έφεραν επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και χρησιμοποιούνται σήμερα από το 12% των αμερικανών ενηλίκων.

Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας μιμούνται τη δράση της ορμόνης GLP-1 (γλυκογανόμορφο πεπτίδιο 1), η οποία εκκρίνεται από το έντερο μετά την κατανάλωση τροφής και βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου. Δρα παράλληλα στο κέντρο επιβράβευσης του εγκεφάλου που ελέγχει την επιθυμία για φαγητό.

Οι περισσότερες σημερινές θεραπείες GLP-1 χορηγούνται σε εβδομαδιαίες ενέσεις, ενώ το χάπι είναι απλούστερο στο χρήση και δεν απαιτεί συντήρηση στο ψυγείο.

Στις θεραπείες που χορηγούνται από το στόμα είχε την πρωτιά η Novo Nordisk, η οποία έλαβε τη σχετική άδεια από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων τον Δεκέμβριο. Η αδειοδότηση του φαρμάκου στην ΕΕ εκκρεμεί.

Το χάπι της Novo περιέχει σεμαγλουτίδη, τον γνωστότερο αγωνιστή GLP-1, και προσφέρει απώλεια βάρους έως 16,6% σε διάστημα 64 εβδομάδων.

Σε Ευρώπη και ΗΠΑ η εταιρεία προσφέρει ήδη ένα χάπι σεμαγλουτίδης, το οποίο όμως περιέχει πολύ μικρότερες δόσεις και έχει εγκριθεί μόνο για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.

Το νέο χάπι της Novo λαμβάνεται κάθε πρωί με άδειο στομάχι, μισή ώρα πριν το φαγητό ή τη λήψη άλλου φαρμάκου από το στόμα. Το χάπι της Lilly δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς.