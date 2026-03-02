Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Σοβαρό προβάδισμα 5 βαθμών στην μάχη της ανόδου από τον Β’ όμιλο των πλέι οφ της Super League 2 απέκτησε η Καλαμάτα, η οποία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής νίκησε στην έδρα της Μαρκό με 2-0.

Πλέον η «Μαύρη Θύελλα» έφτασε τους 31 βαθμούς και την 4η αγωνιστική (8/3) αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά καθώς ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και ουσιαστικά θα είναι πιθανότατα η τελευταία του ευκαιρία να μείνει μέσα στο «κόλπο» της ανόδου.

Ωστόσο, μπορεί το κλίμα στην ομάδα της Μεσσηνίας να είναι πανηγυρικό αλλά μετά τον αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας υπήρξε ένταση στην αίθουσα των συνεντεύξεων Τύπου. Πρωταγωνιστές ήταν ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος.

Οι δύο άνδρες είχαν έντονο διάλογο με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν, αλλά μάταια, να δώσουν ένα τέλος στην… κόντρα.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το Καλαμάτα – Μαρκό: