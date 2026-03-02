Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.
Σοβαρό προβάδισμα 5 βαθμών στην μάχη της ανόδου από τον Β’ όμιλο των πλέι οφ της Super League 2 απέκτησε η Καλαμάτα, η οποία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής νίκησε στην έδρα της Μαρκό με 2-0.
Πλέον η «Μαύρη Θύελλα» έφτασε τους 31 βαθμούς και την 4η αγωνιστική (8/3) αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά καθώς ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και ουσιαστικά θα είναι πιθανότατα η τελευταία του ευκαιρία να μείνει μέσα στο «κόλπο» της ανόδου.
Ωστόσο, μπορεί το κλίμα στην ομάδα της Μεσσηνίας να είναι πανηγυρικό αλλά μετά τον αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας υπήρξε ένταση στην αίθουσα των συνεντεύξεων Τύπου. Πρωταγωνιστές ήταν ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος.
Οι δύο άνδρες είχαν έντονο διάλογο με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν, αλλά μάταια, να δώσουν ένα τέλος στην… κόντρα.
Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το Καλαμάτα – Μαρκό:
- Επιστροφή-θρίλερ για τον Σιδηρόπουλο και τη διαιτητική ομάδα του από το Ριάντ
- Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Γιούρι Ζντοβτς, φημολογία για Τρινκιέρι
- Euroleague: «Αναβάλλονται οι αγώνες Μακάμπι – Χάποελ και Παρτιζάν – Ντουμπάι BC»
- Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
- Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
- Σα να παίζουν απο την αρχή…
- Ο Στέντμον Λέμον του Πανιωνίου είναι αποκλεισμένος στο Ντουμπάι
- Τέλος από τον Αστέρα Τρίπολης ο Ράσταβατς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις