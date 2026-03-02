Μπουλς – Μπακς 120-97: Ασταμάτητος ο Γκίντι και νέα ήττα για το Μιλγουόκι
Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 120-97 από τους Μπουλς, στο 15ο τους σερί ματς που παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
- «Έκρηξη» προγαμιαίων συμβολαίων σε στελέχη εταιρειών λόγω τεχνητής νοημοσύνης
- Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, παραβίασε φανάρι και STOP, συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
- Τραγωδία με 17χρονη να πέφτει στο κενό από τον 5ο όροφο
- Το 18,8% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην διαθέτει καμία γυναίκα σε ηγετική θέση
Ακόμη μία ήττα γνώρισαν οι Μπακς, αυτή τη φορά από τους Σικάγο Μπουλς με 120-97, σε ένα ματς που ξεχώρισε ο «τριπλός» Τζος Γκίντι με 20 πόντους (5/11 τρίποντα), 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Ελάφια» παρατάχθηκαν για 15η διαδοχική φορά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω του τραυματισμού του, ενώ με το νέο αρνητικό αποτέλεσμα οι Μπακς υποχώρησαν στο 26-33 και βρίσκονται αυτή τη στιγμή, εκτός play in.
Σχετικά με το ματς, οι Μπακς είχαν τα ηνία της αναμέτρησης στο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 66-51. Ωστόσο, η εικόνα του παιχνιδιού, άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τους Μπουλς να πατούν γκάζι και να παίρνουν τη νίκη στο φινάλε.
Η τέταρτη περίοδος ήταν καθοριστική, αφού οι «τάυροι» έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 33-8.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Νικς-Σπερς 114-89
Νετς-Καβαλίερς 102-106
Μπουλς-Μπακς 120-97
Νάγκετς-Τίμπεργουλβς 108-117
Πέισερς-Γκρίζλις 106-125
Χοκς-Μπλέιζερς 135-101
Μάτζικ-Πίστονς 92-106
Σέλτικς-Σίξερς 114-98
- Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
- Ρώμη, το νέο «μήλο της έριδος» του αμερικανικού μπάσκετ
- Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Κένι στον ΠΑΟΚ
- «Μας είπαν να κρυφτούμε και να μην πλησιάζουμε τα παράθυρα» – Σοκάρει μαρτυρία προπονητή από το Ντουμπάι
- Ο Ελ Κααμπί «καθάρισε» στις Σέρρες και έκανε ρεκόρ
- Πέθανε ο πρώτος προπονητής του Μαραντόνα στη Νάπολι
- Μπουλς – Μπακς 120-97: Ασταμάτητος ο Γκίντι και νέα ήττα για το Μιλγουόκι
- Ψάχνει αντίδραση και… διπλό στην Ποντγκόριτσα η Εθνική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις