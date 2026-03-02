Μπουλς – Μπακς 120-97: Ασταμάτητος ο Γκίντι και νέα ήττα για το Μιλγουόκι

Ακόμη μία ήττα γνώρισαν οι Μπακς, αυτή τη φορά από τους Σικάγο Μπουλς με 120-97, σε ένα ματς που ξεχώρισε ο «τριπλός» Τζος Γκίντι με 20 πόντους (5/11 τρίποντα), 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Ελάφια» παρατάχθηκαν για 15η διαδοχική φορά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει εκτός λόγω του τραυματισμού του, ενώ με το νέο αρνητικό αποτέλεσμα οι Μπακς υποχώρησαν στο 26-33 και βρίσκονται αυτή τη στιγμή, εκτός play in.

Σχετικά με το ματς, οι Μπακς είχαν τα ηνία της αναμέτρησης στο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 66-51. Ωστόσο, η εικόνα του παιχνιδιού, άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τους Μπουλς να πατούν γκάζι και να παίρνουν τη νίκη στο φινάλε.

Η τέταρτη περίοδος ήταν καθοριστική, αφού οι «τάυροι» έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 33-8.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νικς-Σπερς 114-89

Νετς-Καβαλίερς 102-106

Μπουλς-Μπακς 120-97

Νάγκετς-Τίμπεργουλβς 108-117

Πέισερς-Γκρίζλις 106-125

Χοκς-Μπλέιζερς 135-101

Μάτζικ-Πίστονς 92-106

Σέλτικς-Σίξερς 114-98