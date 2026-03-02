Φως στο Τούνελ: Σταθερά στην πρώτη θέση όλο τον Φεβρουάριο
Η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.
Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, διατηρώντας σταθερή την πρωτιά του και καθόλη τη διάρκεια του μήνα.
Την περασμένη Παρασκευή, η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη ήταν πρώτη με 22,5% στο σύνολο του κοινού και 20,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, συνεχίζοντας με σταθερότητα την επιτυχημένη πορεία της.
Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και σε επίπεδο μήνα. Καθόλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, το «Τούνελ» παρέμεινε στην πρώτη θέση, σημειώνοντας μέσο όρο 21,4% στο σύνολο του κοινού και 16,8% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό το ποσοστό ανέβηκε στο 30%.
Με συνέπεια, αξιοπιστία και έρευνες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, το «Φως στο Τούνελ» διατηρεί ισχυρό το αποτύπωμά του στη βραδινή ζώνη.
