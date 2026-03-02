«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»

Έντονη συζήτηση άνοιξε στον τηλεοπτικό «αέρα» με αφορμή το ενδεχόμενο ο Τόνι Σφήνος να διεκδικήσει μια θέση στη Eurovision. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν μάσησε τα λόγια του, ξεκαθαρίζοντας πως, παρά το ταλέντο και τη σκηνική του παρουσία, δεν θεωρεί ότι διαθέτει τα φωνητικά προσόντα που απαιτεί ο διαγωνισμός, βάζοντας στο τραπέζι το ερώτημα: «Πού θα τη φτάσουμε τη μουσική και το τραγούδι;».

«Η Eurovision το πρώτο που ζητάει είναι φωνάρες»

«Το τηλεοπτικό καλά το είπε, παίζοντας με τα δυο πρόσωπα. Αυτό που δεν είπε καλά, ήταν αυτό για τη Eurovision, ότι το έχει σκεφτεί και θα ήθελε να στείλει, και κακώς δεν έστειλε ένα τραγούδι. Για σκωπτικός κωμικός ηθοποιός-τραγουδιστής, μια χαρά είναι. Για να τα λέει και να κάνει την πλάκα του. Για κανονικός τραγουδιστής, δεν το συζητάμε. Και η Eurovision το πρώτο που ζητάει είναι φωνάρες», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Buongiorno.

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε και στις φωνητικές ικανότητες του καλλιτέχνη. «Ο άνθρωπος είναι άφωνος για τραγουδιστής. Άφωνος. Πού θα τη φτάσουμε τη μουσική και το τραγούδι, δεν ξέρω», δήλωσε.

«Για τραγουδιστής κανονικός, να πάει και στη Eurovision, είναι του αφώνου. Για τραγουδιστής να κάνει αυτές τις παραστάσεις, είναι μια χαρά. Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω που στονάρει και που όχι», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην κάμερα του MEGA.