«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»
«Για τραγουδιστής κανονικός, να πάει και στη Eurovision, είναι του αφώνου. Για τραγουδιστής να κάνει αυτές τις παραστάσεις, είναι μια χαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Τόνι Σφήνο
- Φωτογραφία – γροθιά στο στομάχι: Σκάβουν τάφους για τα 168 κορίτσια που σκοτώθηκαν στο σχολείο θηλέων στο Ιράν
- Το «ύποπτο» αντικείμενο στο ρωσικό προξενείο στο Χαλάνδρι επρόκειτο για φαγητό
- Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στην Ήπειρο
- Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Έντονη συζήτηση άνοιξε στον τηλεοπτικό «αέρα» με αφορμή το ενδεχόμενο ο Τόνι Σφήνος να διεκδικήσει μια θέση στη Eurovision. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν μάσησε τα λόγια του, ξεκαθαρίζοντας πως, παρά το ταλέντο και τη σκηνική του παρουσία, δεν θεωρεί ότι διαθέτει τα φωνητικά προσόντα που απαιτεί ο διαγωνισμός, βάζοντας στο τραπέζι το ερώτημα: «Πού θα τη φτάσουμε τη μουσική και το τραγούδι;».
«Η Eurovision το πρώτο που ζητάει είναι φωνάρες»
«Το τηλεοπτικό καλά το είπε, παίζοντας με τα δυο πρόσωπα. Αυτό που δεν είπε καλά, ήταν αυτό για τη Eurovision, ότι το έχει σκεφτεί και θα ήθελε να στείλει, και κακώς δεν έστειλε ένα τραγούδι. Για σκωπτικός κωμικός ηθοποιός-τραγουδιστής, μια χαρά είναι. Για να τα λέει και να κάνει την πλάκα του. Για κανονικός τραγουδιστής, δεν το συζητάμε. Και η Eurovision το πρώτο που ζητάει είναι φωνάρες», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Buongiorno.
Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε και στις φωνητικές ικανότητες του καλλιτέχνη. «Ο άνθρωπος είναι άφωνος για τραγουδιστής. Άφωνος. Πού θα τη φτάσουμε τη μουσική και το τραγούδι, δεν ξέρω», δήλωσε.
«Για τραγουδιστής κανονικός, να πάει και στη Eurovision, είναι του αφώνου. Για τραγουδιστής να κάνει αυτές τις παραστάσεις, είναι μια χαρά. Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω που στονάρει και που όχι», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην κάμερα του MEGA.
- Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
- «Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
- Φωτογραφία – γροθιά στο στομάχι: Σκάβουν τάφους για τα 168 κορίτσια που σκοτώθηκαν στο σχολείο θηλέων στο Ιράν
- «Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»
- Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά
- The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
- Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών
- Ρούτε: Το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις