Βρετανία: Γιατί χάνουν ενισχύσεις οι αγρότες – Το νέο σύστημα

Απώλειες στις ενισχύσεις τους θα δουν οι αγρότες στη Βρετανία, οι οποίοι θα επιλέξουν να συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα, σύμφωνα με το νέο σύστημα που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Μετά το Brexit, η Βρετανία μεταπήδησε από ένα σύστημα όπου οι αγρότες επιδοτούνταν με βάση την έκταση γης που διαχειρίζονταν, σε ένα σύστημα όπου θα πληρώνονταν για την παροχή περιβαλλοντικών οφελών. Αυτό καταβαλλόταν με βάση το «διαφυγόν εισόδημα», που σημαίνει ότι οι αγρότες δεν θα έχαναν χρήματα αν επέλεγαν να σκάψουν λίμνες, να φυτέψουν δέντρα ή να σπείρουν αγριολούλουδα σε εντατική καλλιεργήσιμη γη.

Οι μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Βρετανία θα έχουν προτεραιότητα για χρηματοδότηση για τη φύση

Η Έμμα Ρέινολντς, υπουργός Περιβάλλοντος, δήλωσε ότι το νέο σύστημα είναι «πιο δίκαιο», προσθέτοντας: «Πάρα πολύ μεγάλο μέρος της πιο παραγωγικής γης μας αφαιρέθηκε από τη συμβατική γεωργία». Σύμφωνα με τα σχέδιά της, οι αγρότες δεν θα έχουν κίνητρα να αφαιρούν μεγάλες ποσότητες γης τους από την παραγωγή τροφίμων και να την αναδιαμορφώνουν για τη φύση.

Οι αγρότες στη Βρετανία

Τώρα, όπως αναφέρει το Guardian, η κυβέρνηση εισάγει ανώτατα όρια, που σημαίνει ότι καμία φάρμα δεν θα επιτρέπεται να διεκδικήσει περισσότερα από 100.000 λίρες ετησίως από τα προγράμματα. Για ορισμένες μεγαλύτερες φάρμες και κτήματα, αυτό πιθανότατα θα σημαίνει ότι θα επαναχρησιμοποιήσουν γη στην παραγωγή τροφίμων.

«Αυτή τη στιγμή, το ένα τέταρτο της χρηματοδότησης πηγαίνει μόνο στο 4% των αγροκτημάτων. Αυτό δεν είναι σωστό. Θέλω περισσότεροι αγρότες να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι αυτό επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της σχέσης ποιότητας-τιμής, της ισχυρότερης περιβαλλοντικής απόδοσης και της πραγματικής απλότητας, διατηρώντας παράλληλα την επιλογή για όλους τους τύπους αγροκτημάτων», επισημαίνει η υπουργός Περιβάλλοντος.

Απευθυνόμενη στους αγρότες ανέφερε ότι «δεν μπορεί να τους διαβεβαιώσει» ότι δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των παλαιών προγραμμάτων κινήτρων βιώσιμης γεωργίας και διαχείρισης της υπαίθρου και των νέων.

Οι ανησυχίες

Ο Τζέικ Φάινς, επικεφαλής του τμήματος διατήρησης στο Holkham Estate, το οποίο ήταν ένα από τα πιλοτικά προγράμματα για τις νέες περιβαλλοντικές πληρωμές γης, δήλωσε: «Με αυτή τη νέα πολιτική, υπάρχει όλη η δυνατότητα να ακυρωθεί κάποιο υπέροχο έργο που έχει επιτευχθεί για το περιβάλλον».

Επισήμανε ότι οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είχαν διαθέσει μεγάλο μέρος της γης τους σε περιβαλλοντικά προγράμματα, δεν θα έχουν κίνητρα να συνεχίσουν αυτά τα έργα μακροπρόθεσμα. «Πολλά μεγάλα προγράμματα πρόκειται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο. Αυτά θα έχουν σημαντική περιβαλλοντική αξία και η επακόλουθη αλλαγή στο εισόδημα που θα προκληθεί από αυτήν την προωθούμενη πολιτική θα σημαίνει μείωση της περιβαλλοντικής παραγωγής σε αυτές τις περιοχές. Ορισμένες από τις οποίες έχουν δεσμευτεί για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εδώ και δεκαετίες».

Σε φθίνουσα πορεία η παραγωγή τροφίμων στη Βρετανία

Η παραγωγή τροφίμων βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία στη Βρετανία, με την παραγωγή σιταριού, λαχανικών και βοδινού κρέατος να μειώνεται, λόγω του αυξανόμενου κόστους και των ακραίων καιρικών φαινομένων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Πολλοί αγρότες αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα ​​λόγω των αυξήσεων στο κόστος, οι οποίες δεν έχουν αντισταθμιστεί από τις τιμές που πληρώνονται από τα σούπερ μάρκετ.

Ο Τομ Μπράντσο, πρόεδρος της NFU, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή βασικών προϊόντων όπως το σιτάρι, το βοδινό κρέας, το κρέας πουλερικών και τα λαχανικά έχει μειωθεί. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τα τρόφιμα που να θέτει σαφείς φιλοδοξίες, ανά τομέα – κάτι που μπορούμε να μετρήσουμε, κάτι για το οποίο μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι. Τα χρόνια της μείωσης της παραγωγής τροφίμων πρέπει να τελειώσουν τώρα».

Σύμφωνα με τα νέα κυβερνητικά σχέδια, θα δοθεί προτεραιότητα σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις κάτω των 50 εκταρίων για χρηματοδότηση. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προηγουμένως το 25% της χρηματοδότησης διοχετευόταν στο 4% των εκμεταλλεύσεων.

Οι αγρότες έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει αλλαγές στα προγράμματα και να διατηρήσει τα επίπεδα χρηματοδότησης ασφαλή και διαφανή από τώρα και στο εξής, ώστε να μπορεί να λάβει μακροπρόθεσμα μέτρα για το περιβάλλον.

Ο Μάρτιν Λάινς, διευθύνων σύμβουλος του Δικτύου Γεωργίας Φιλικής προς τη Φύση , δήλωσε: «Για να επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα και τη φύση, η χρηματοδότηση πρέπει τώρα να αυξηθεί και να παραμείνει συνεπής μακροπρόθεσμα, ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας. Ορισμένοι περιορισμοί εξακολουθούν να ενέχουν τον κίνδυνο να αφήσουν τους αγρότες χωρίς υποστήριξη, αλλά ένα ανθεκτικό σύστημα τροφίμων θα απαιτήσει τελικά από κάθε αγρόκτημα στην Αγγλία να είναι σε θέση να συνεργάζεται με τη φύση».

Πηγή: ΟΤ