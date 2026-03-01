Βαλένθια-Οσασούνα 1-0: Βήμα παραμονής οι «νυχτερίδες» με… όπλο την έδρα τους
Νίκη-ανάσα για τη Βαλένθια κόντρα στη φορμαρισμένη Οσασούνα με εύστοχο πέναλτι στο 67’. Οι «νυχτερίδες» εκμεταλλεύονται την έδρα τους.
Φρένο στη φορμαρισμένη Οσασούνα έβαλε η Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» πέτυχαν νίκη-ανάσα 1-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήταν φορμαρισμένος καθώς η Οσασούνα ήταν έξι αγωνιστικές αήττητη, προερχόταν από νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και ελπίζει σε έξοδο στην Ευρώπη.
Η Βαλένθια έχει όπλο την έδρα της καθώς στο «Μεστάγια» πήρε τους 20 από τους 29 βαθμούς της. Το γκολ που έδωσε τη νίκη στη Βαλένθια πέτυχε ο Ραμαζάνι με πέναλτι στο 67’, το οποίο καταλογίστηκε σε ανατροπή του Σαντίκ από τον Ερέρα.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της La Liga:
Παρασκευή 27/2
Λεβάντε – Αλαβές 2-0
Σάββατο 28/2
Ράγιο Βαγιεκάνο – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1
Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1
Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1
Κυριακή 1/3
Έλτσε – Εσπανιόλ 2-2
Βαλένθια – Οσασούνα 1-0
19:30 Μπέτις – Σεβίλλη
22:00 Τζιρόνα – Θέλτα
Δευτέρα 2/3
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
