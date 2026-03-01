Βαλένθια-Οσασούνα 1-0: Βήμα παραμονής οι «νυχτερίδες» με… όπλο την έδρα τους

Φρένο στη φορμαρισμένη Οσασούνα έβαλε η Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» πέτυχαν νίκη-ανάσα 1-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήταν φορμαρισμένος καθώς η Οσασούνα ήταν έξι αγωνιστικές αήττητη, προερχόταν από νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και ελπίζει σε έξοδο στην Ευρώπη.

Η Βαλένθια έχει όπλο την έδρα της καθώς στο «Μεστάγια» πήρε τους 20 από τους 29 βαθμούς της. Το γκολ που έδωσε τη νίκη στη Βαλένθια πέτυχε ο Ραμαζάνι με πέναλτι στο 67’, το οποίο καταλογίστηκε σε ανατροπή του Σαντίκ από τον Ερέρα.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή 27/2

Λεβάντε – Αλαβές 2-0

Σάββατο 28/2

Ράγιο Βαγιεκάνο – Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1

Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1

Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Κυριακή 1/3

Έλτσε – Εσπανιόλ 2-2

Βαλένθια – Οσασούνα 1-0

19:30 Μπέτις – Σεβίλλη

22:00 Τζιρόνα – Θέλτα

Δευτέρα 2/3

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ