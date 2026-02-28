Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2: «Κόκκινοι» για Champions League, με «5άρα»

Τρίτη σερί νίκη για τη Λίβερπουλ μετά από εκείνες επί των Σάντερλαντ και Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτή τη φορά με 5-2 κόντρα στην Γουέστ Χαμ, στο Άνφιλντ για την 28η αγωνιστική της Premier League.

Με τη 14η νίκη τους οι «κόκκινοι» έφτασαν τους 48 βαθμούς κι έπιασαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 4η θέση, η οποία όμως έχει ματς λιγότερο, αυτό στην έδρα της με την Κρίσταλ Παλας την Κυριακή. Από την πλευρά της η Γουέστ Χαμ παρέμεινε στους 25 βαθμούς και στη δύσκολη θέση όπου βρίσκεται εδώ και καιρό, καθώς είναι 3η από το τέλος.

Η «5άρα» της Λίβερπουλ ήρθε με τρία εξ αυτών να σημειώνονται στο α’ 45λεπτο και συνολικά από τέσσερις διαφορετικούς παίκτες της (5′ Εκιτικέ, 24′ Φαν Ντάικ, 43′ Μακάλιστερ, 70′ Χάκπο), συν το αυτογκόλ του Ντισασί στο 82΄.

Λίβερπουλ: Άλισον, Γκόμεζ (77′ Φριμπόνγκ), Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κερκέζ, Σομποσλάι, Χράφενμπερχ (85′ Νιόνι), Μακ Άλιστερ, Σαλάχ, Χάκπο, Εκιτικέ (77′ Ενγκουμόα)

Γουέστ Χαμ: Χέρμανσεν, Γουάν Μπισάκα, Ντισασί, Μαυροπάνος, Σούτσεκ (90′ Μάγιερς), Μαγκασά (77′ Τραορέ), Ντιούφ (90′ Καντέ), Σάμερβιλ, Φερνάντες, Σάμερβιλ, Καστεγιάνος.

«Ματσάρα» στο «Τερφ Μουρ» και λύτρωση για τη Μπρέντφορντ από το VAR στο 90+8′!

Στο «Τερφ Μουρ» του Λανκασάιρ έγινε από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της φετινής σεζόν στην Premier League. Η Μπρέντφορντ απέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων (3-0) στο 34′ απέναντι στη Μπέρνλι κι έτσι το παιχνίδι έμοιαζε… τελειωμένο από νωρίς. Αμ δε… Η επιστροφή των γηπεδούχων ήταν εντυπωσική καθώς μέσα σε 20λεπτο περίπου πέτυχαν τρία τέρματα (το πρώτο από αυτογκόλ) και «θρίλερ» είχε μόλις αρχίσει!

Στο 90’+3 η Μπρένφορντ πήρε εκ νέου το προβάδισμα χάρη στο δεύτερο προσωπικό γκολ του Ντάμσγκααρντ (3-4) με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να πανηγυρίζουν, όπως λίγο μετά «πάγωσαν». Κι αυτό γιατίστο 90+8′ η Μπέρνλι ισοφάρισε με τον Μπαρνς, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR το τέρμα ακυρώθηκε (χέρι) κι έτσι η Μπρέντφορντ λυτρώθηκε!

Μεγάλο διπλό και η Έβερτον

Μεγάλο «διπλό» πέτυχε και η Έβερτον η οποία επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες. Συγκεκριμένα επικράτησε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» της Νιούκαστλ με 3-2, μετά από ένα παιχνίδια με αρκετές εναλλαγές στο σκορ και τα συναισθήματα. Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Γάλλος επιθετικός Τιερνό Μπαρί. Κι αυτό καθώς αν και ο 23χρονος πέρασε στο ματς μόλις στο 74′, κατάφερε μετά από εννιά λεπτά να σκοράρει (83′), απαντώντας στην ισοφάριση των «ανθρακωρύχων» (3-3 από τον Μέρφι στο 82′) για να χαρίσει μία εντυπωσιακή νίκη στους «εφοπλιστές» με 3-4!

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 27/02

Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0

(61′ Ζοάο Γκόμες, 90’+8′ Ροντρίγκο Γκόμες)

Σάββατο 28/02

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 1-1

(63′ Εβανίλσον – 18′ Μαγιέντα)

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-4

(45’+3′ αυτογκόλ Κεϊγιόντ, 47′ Άντονι, 60′ Φλέμιγνκ – 9′, 90’+3′ Ντάμσγκαρντ, 25′ Τιάγκο, 34′ Σάντε)

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-2

(5′ Εκιτικέ, 24′ Φαν Ντάικ, 43′ Μακάλιστερ, 70′ Χάκπο, 82′ αυτογκόλ Ντισασί – 49′ Σούτσεκ, 75′ Καστεγιάνος)

Νιουκάστλ-Έβερτον 2-3

(32′ Ράμσεϊ, 82′ Μέρφι – 19′ Μπραντγουέιτ, 34′ Μπέτο, 83′ Μπαρί)

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 01/03

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)

Η βαθμολογία στην Premier League (σε 28 αγωνιστικές)

Αναλυτικά η επόμενη (29η) αγωνιστική:

Τρίτη 03/03

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (21:30)

Έβερτον-Μπέρνλι (21:30)

Λιντς-Σάντερλαντ (21:30)

Γουλβς-Λίβερπουλ (22:15)

Τετάρτη 04/03

Άστον Βίλα-Τσέλσι (21:30)

Μπράιτον-Άρσεναλ (21:30)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Πέμπτη 05/03

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)