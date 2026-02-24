Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)

Η πρώτη φάση της αποθεραπείας της Λίντσεϊ Βον, μετά τον κάτι παραπάνω από σοκαριστικό τραυματισμό της κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, έχει ήδη ξεκινήσει. Η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, ολυμπιονίκης και κάτοχος συνολικά 11 μεταλλίων σε μεγάλες διοργανώσεις, στα 41 της είδε ουσιαστικά την καριέρα της να ολοκληρώνεται ακαριαία.

Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή που τραυματιζόταν, το διακύβευμα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο τραυματισμός της ήταν τόσο σοβαρός που από τις επόμενες κιόλας ώρες, ο κίνδυνος ακόμη και να ακρωτηριαστεί το αριστερό της πόδι, ήταν πέρα για πέρα ορατός. Για την ακρίβεια, όπως η ίδια η Βον εξηγεί σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, εξηγεί πως αν ο Δρ. Τομ Χάκετ, ο γιατρός της Team USA, δεν ήταν -εκτάκτως- εκεί, προκειμένου να παρακολουθεί την πορεία του προηγούμενου τραυματισμού της, δηλαδή τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως κατά την έναρξη των αγώνων, τότε πιθανότατα, θα είχε χάσει όντως το πόδι της!

«Όλο το πόδι κομμάτια»

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Βον υποβλήθηκε σε μια ανακατασκευαστική χειρουργική επέμβαση, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά κατάγματα στο αριστερό της πόδι. Το οποίο πρακτικά είχε… διαλυθεί πλήρως. Πέρα από την ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπήρχε ήδη στο γόνατο, ο νέος τραυματισμός της οδήγησε σε πολλαπλά κατάγματα στην κνήμη και την περόνη, ενώ έσπασε και τον δεξί της αστράγαλο.

«Όλο το πόδι είχε γίνει κομμάτια», εξήγησε η Βον στο βίντεο που ανέβασε, παραμένοντας ακόμη καθηλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι, αλλά αισιόδοξη ότι θα μπορεί να περπατήσει έστω και πατερίτσες τις επόμενες εβδομάδες.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών της πάντως, η 41χρονη αθλήτρια επανέλαβε για πολλοστή φορά πως δεν μετανιώνει στιγμή για τη συμμετοχή της σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αντιθέτως, δηλώνει περήφανη για τη συμμετοχή της σε αυτή την ηλικία: «Εμφανίστηκα και έκανα αυτό που οι περισσότεροι θεωρούσαν αδύνατο στην ηλικία μου. Αυτές οι αναμνήσεις θα τις έχω για πάντα. Κάθε στιγμή άξιζε τον κόπο», ανέφερε.

Το σύνδρομο που οδηγεί σε αναπηρία, ακρωτηριασμό μέχρι και θάνατο

Όλα αυτά όμως ήταν τα… επιφανειακά τραύματα που η Αμερικανίδα -και φυσικά το ιατρικό τιμ που την περιέθαλψε- είχε να αντιμετωπίσει. Καθότι στο «παρασκήνιο», η κατάσταση του ποδιού της -όσο οξύμωρο και αν μπορεί να ακούγεται για τον συγκεκριμένο τραυματισμό- ήταν πολύ πιο σοβαρή.

Όπως αποκάλυψε η ίδια -κάτι για το οποίο άλλωστε αρκετοί ειδήμονες είχαν ήδη μιλήσει- η κατάστασή της παρουσίασε σοβαρότατες επιπλοκές, καθώς διαγνώστηκε με το διαβόητο «σύνδρομο του διαμερίσματος».

Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη επιπλοκή που προκύπτει μονάχα μετά από πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και συγκεκριμένα όταν αυξάνεται ακαριαία η πίεση στους μύες στο σημείο του τραυματισμού, περιορίζοντας τη ροή του αίματος προς αυτούς και κατ’ επέκταση του οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών.

Αυτή η έλλειψη αιμάτωσης, μπορεί να προκαλέσει πολύ γρήγορα μόνιμη βλάβη στους ιστούς -στους μυς και τα νεύρα- και αν η πίεση δεν απελευθερωθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα, τότε η κατάσταση οδηγεί σε μόνιμη βλάβη και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις -όπως σε αυτή της Λίντσεϊ Βον- σε ακρωτηριασμό άκρου. Πρόκειται για μια τόσο σοβαρή κατάσταση που σε περιπτώσεις πολυτραυματιών, πέρα από μόνιμη αναπηρία ή ακρωτηριασμό, μπορεί να οδηγήσει επίσης σε νεφρική ανεπάρκεια, μέχρι και τον θάνατο.

Η εξάωρη επέμβαση που έσωσε το πόδι της

Αφού το «σύνδρομο διαμερίσματος» διαγνώστηκε στη Βον, υπεβλήθη αμέσως σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση που ονομάζεται «απονευρωτομή» και διήρκεσε έξι ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποσυμπιεστικής επέμβαση, το σύνδρομο αντιμετωπίζεται με τομές στο επηρεασμένο άκρο. Ο Δρ Χάκετ άνοιξε δηλαδή τα κομμάτια των μυών που είχαν επηρεαστεί, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία του αίματος στο πόδι της.

«Όταν έχεις τόσο μεγάλο τραύμα σε μια περιοχή του σώματός σου, υπάρχει πάρα πολύ αίμα που συσσωρεύεται και ουσιαστικά συνθλίβει τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα και συνέχισε: «Έκανε αυτό που ονομάζεται φασιοτομή. Άνοιξε και τις δύο πλευρές του ποδιού μου, το άφησε να αναπνεύσει και έτσι με έσωσε».

Ο γιατρός της Team USA, μάλιστα, βρισκόταν συγκυριακά στην Ιταλία, επειδή παρακολουθούσε τη Βον για τον προηγούμενο τραυματισμό της, στον χιαστό, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της. «Αν δεν το είχα κάνει αυτό, ο Τομ δεν θα ήταν εκεί και δεν θα μπορούσε να σώσει το πόδι μου», τόνισε η Βον.

* Η ακτινογραφία από τον τραυματισμό της Βον

Τι ακολουθεί για τη Βον

Η αποθεραπεία της Λίντσεϊ Βον πρακτικά ακόμη δεν έχει καν ξεκινήσει. Η ίδια αποκάλυψε στο βίντεο ότι θα χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να επουλωθούν τα κατάγματα στα οστά της, όπως άλλωστε φαίνεται και από τις σοκαριστικές ακτινογραφίες της. Ακολούθως, θα κληθεί να αποφασίσει αν θα αφαιρεθούν τα μέταλλα από το πόδι της, κάτι που φυσικά θα απαιτεί νέα επέμβαση. Ακολούθως, όταν όλα αυτά θα έχουν συμβεί, τότε θα πρέπει να αποκατασταθεί και ο τραυματισμός στον πρόσθιο χιαστό.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο οδυνηρό ήταν», λέει συγκινημένη η Βον μετά από όλα αυτά. Ωστόσο, η Αμερικανίδα παραμένει ένας φάρος αισιοδοξίας και θετικής ενέργειας, δηλώνοντας έτοιμη να βγει νικήτρια και από αυτή τη μάχη που ακολουθεί: «Θα είναι ένας μακρύς δρόμος, αλλά θα τα καταφέρω. Προτιμώ να πέσω προσπαθώντας παρά να μην προσπαθήσω καθόλου».