«Όχι» στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε ,το προεδρείο της Ένωσης στα πλαίσια της έναρξης της διαδικασίας Συνταγματικής Αναθεώρησης, επισκέφθηκε τον εισηγητή της πλειοψηφίας, κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, «προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων και να εκφραστούν οι θέσεις μας για την ανάγκη αλλαγών ως προς τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων και την απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφυπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς».

Τι δήλωσε η ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

«Δηλώσαμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που θα συμπαρασύρει όλο τον δημόσιο τομέα» ανέφερε η Ένωση στην ανακοίνωση της σημειώνοντας ότι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση αφού προηγηθεί διάλογος και εσωτερική ψηφοφορία των μελών.

Η συνταγματική αναθεώρηση με φόντο τις διατάξεις που άπτονται της δικαιοσύνης βρίσκεται στο επίκεντρο των συναντήσεων της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων μεμεκπροσωπους πολιτικών κομμάτων.

Το επόμενο διάστημα η Ένωση θα επιδιώξει συναντήσεις και με τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης