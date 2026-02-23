Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν.
- Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από γκρεμό επτά μέτρων στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό
- Ανήλικος χωρίς δίπλωμα, τραυμάτισε ανήλικο πεζό στη Χαλκίδα
- Επισπεύδεται η συζήτηση για ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ με φόντο τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
- Γιγάντιες χελώνες επέστρεψαν σε νησί των Γκαλαπάγκος ενάμιση αιώνα μετά
Στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2, 22:00) για την ενδιάμεση φάση του Champions League βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε LIVE Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ροντινέι παρακάτω.
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν
- Το Impossible is nothing, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Ολυμπιακού του Μεντιλιμπαρ
- Ντουμπάι: Πρεμιέρα το απόγευμα της Τρίτης (24/2) κόντρα στον Ουμπέρ ο Τσιτσιπάς
- Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε στη Γερμανία η «ερυθρόλευκη» αποστολή (vids)
- Οι φάσεις που μπορούν να κρίνουν πολλά στο Λεβερκούζεν
- Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
- Χιούλμαντ: «Εξαιρετική ομάδα ο Ολυμπιακός, δεν σκεφτόμαστε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι»
- Τι γράφουν στη Ρουμανία για τις εμφανίσεις του Μαρίν με τη φανέλα της ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις