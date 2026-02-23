newspaper
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 17:09
Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τροχαίο στο ύψος της Κινέτας – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 18:51

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Spotlight

Θλίψη έχει προκαλέσει στην ορειβατική κοινότητα της χώρας η είδηση του θανάτου του 74χρονου ορειβάτη που μετά από δύο ημέρες εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στο Βελούχι.

Ο Τάσος Αναστασιάδης ήταν πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς με μεγάλη εμπειρία στις αναβάσεις σε βουνά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν ήταν τυχαίο ότι οι φίλοι του τον αποκαλούσαν «καπετάνιο».

«Δυστυχώς ο φίλος Τάσος για πολλούς από εμάς  ως «ο Καπετάνιος» πρόεδρος και αρχηγός του Φ.Ο.Π. – Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς βρέθηκε πριν από λίγο σε δύσβατο σημείο. Καλη σου ανάβαση Τάσο, εκεί στα πολύ ψηλά.  Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του και στους φίλους του Φ.Ο.Π …..καλη δύναμη— λυπημένος» γράφει στο facebook ένας από τους πολλούς φίλους του.

«Έμεινε εκεί που ανήκε, στις κορυφές που αγάπησε»

Άλλος φίλος του 74χρονου έγραψε τα εξής:

«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που δεν ανέβαινε απλώς στα βουνά, αλλά ανήκε σε αυτά. Έναν άνθρωπο για τον οποίο η κορυφή δεν ήταν ένας προορισμός, αλλά το σπίτι του.
Είχε το βουνό στην ψυχή του, και η ψυχή του ήταν μεγάλη σαν τις Άλπεις, άγρια σαν τις ελληνικές ραχοκοκαλιές και φωτεινή σαν τα χιόνια στα 2.313 μέτρα.
Πριν λίγες μέρες, η καταιγίδα τον τύλιξε, αλλά εκείνος δεν χάθηκε. Απλά έμεινε εκεί που ανήκε. Στις αγκαλιές του βουνού, στις κορυφές που τόσο αγάπησε. Και αν το σώμα του αναπαύεται στα 200 μέτρα βάθος μιας παγωμένης ρεματιάς, το πνεύμα του είναι ήδη ελεύθερο στις κορυφογραμμές. Καλό ταξίδι, σύντροφε Τάσο Αναστασιάδη. Ας είναι ελαφρύ το χιόνι που σε σκεπάζει και αιώνια η ανάμνηση των επόμενων βημάτων σου στις κορυφές»

YouTube thumbnail

Συγκλονιστική μαρτυρία

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ορειβάτη που συνάντησε την 17μελή ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς και τον Τάσο Αναστασιάδη ενώ ανέβαιναν στην κορυφή στο Βελούχι.

Όπως λέει μίλησε μαζί του για λίγο και συνέχισε ο καθένας τον δρόμο του. Μετά από λίγο είδε τον καιρό να χαλάει απότομα. Η περιγραφή του ορειβάτη στην ιστοσελίδα pezoporontas.com είναι συγκλονιστική:

«Η μέρα ξεκίνησε με την ησυχία που μόνο το βουνό ξέρει να προσφέρει. Κατηφόριζα από την Ψιλή Κορυφή με κατεύθυνση το καταφύγιο, νιώθοντας ακόμα την ικανοποίηση της ανάβασης. Εκεί, στο μονοπάτι, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν.

Εκείνος ανέβαινε με την ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, γεμάτος διάθεση για την ολοκλήρωση της ανάβασης στην κορυφή. Σταθήκαμε για λίγο, όπως κάνουν πάντα οι ορειβάτες. Με ρώτησε πώς είναι τα πράγματα ψηλά, τι καιρό κάνει, αν το πεδίο είναι καθαρό.

Ανταλλάξαμε ένα «γειά» και ένα χαμόγελο, από εκείνα που δίνουν κουράγιο για τα επόμενα μέτρα, και τραβήξαμε ο καθένας τον δρόμο του.

Φτάνοντας στο καταφύγιο, γύρισα το βλέμμα μου πίσω. Τους έβλεπα να ανηφορίζουν σταθερά, φτάνοντας μέχρι την πρώτη κορυφή — την τελευταία ορατή από το σημείο εκείνο, αφού η μεγάλη κορυφή του Βελουχίου παραμένει κρυμμένη, σαν να φυλάει τα μυστικά της.

Και τότε, όλα άλλαξαν.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το βουνό έδειξε το σκληρό του πρόσωπο. Ο καιρός «έκλεισε» απότομα, μια λευκή κουρτίνα σκέπασε τα πάντα και η ορατότητα χάθηκε στο μηδέν. Η διαδρομή μέχρι τα αυτοκίνητά μας μετατράπηκε σε μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Μέχρι να φτάσουμε, το χιόνι μας είχε καλύψει ολοκληρωτικά, μετατρέποντας το τοπίο σε έναν παγωμένο άγνωστο κόσμο.

Πού να ήξερα πως εκείνο το σύντομο «γειά» στο μονοπάτι δεν ήταν απλώς ένας χαιρετισμός, αλλά ένας αποχαιρετισμός».

Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Economy
Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρον «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ελλάδα 23.02.26

Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Οι εκδηλώσεις στον Πειραιά κορυφώνονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακό γλέντι και Κούλουμα στη Φρεαττύδα, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται εκεί για μια ακόμη χρονιά

Σύνταξη
Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023
ΠΟΕΔΗΝ 23.02.26

Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στηλιτεύει την υποχρηματοδότηση στην Υγεία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι λόγω των συνθηκών «οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ»

Σύνταξη
Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες
Ευλογιά Αιγοπροβάτων 23.02.26

Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες

Κτηνοτρόφοι απειλούνται με πρόστιμα επειδή θάβουν μόνοι τους τα νεκρά πρόβατα λόγω ευλογιάς εξαιτίας των καθυστερήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο πρόεδρος του ΣΕΚ - Για αναχρονιστικό σύστημα κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ - «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρον «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 23.02.26

Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο – Επικοινωνιακό φιάσκο τα μεγάλα λόγια του Μητσοτάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάνει λόγο, με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες στον Έβρο για «ακραία κυβερνητική ανεπάρκεια», τονίζοντας με έμφαση ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σύνταξη
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου
Θέτει όρους 23.02.26

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία έως ότου ξαναρχίσει η παράδοση ρωσικού πετρελαίου

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
Το Λονδίνο δεν κοιμάται 23.02.26

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Σύνταξη
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία
Progressive Lab 23.02.26

Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία

Την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την κρίση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει νέα έρευνα. Το αποτύπωμα των κυβερνητικών σκανδάλων είναι εμφανές στις απαντήσεις περί «καθαρής πολιτικής από διαφθορά». Ανησυχητικά τα ευρήματα ως προς τις προσδοκία για καλύτερη ζωή.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

«Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» - Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης Ντουτέρτε

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
